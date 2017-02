Exjueza dice que la hipnotizan y le roban RD$800 mil

La exjueza América Terrero Rodríguez explicó ayer que fue víctima de hipnotismo por parte de un grupo de delincuentes que le hicieron retirar 800 mil pesos en efectivo del Banco de Reservas. Indicó que los delincuentes le entregaron unos lingotes que presuntamente estaban impregnados de una droga y la hipnotizaron. Posteriormente, la llevaron al banco y retiraron el dinero junto a ella; transacción que fue grabada por las cámaras de seguridad, pero hasta ahora no hay detenidos.



Terrero dijo que aunque han solicitado los videos al Banco de Reservas para identificar a los delincuentes, hasta ahora no han tenido acceso a ellos.



Aclaró que la Superintendencia de Bancos puede entregar el material audiovisual, pero mediante un auto emitido por un juez de manera administrativa, porque debe resguardar la confidencialidad de las transacciones bancarias.



“Yo le he dicho eso al fiscal a cargo de la investigación, Carlos Calcaño, y éste ha hecho caso omiso, por lo que hago un llamado a la Fiscal del Distrito Nacional para que le pongan mayor atención a este caso, resaltó.



La jueza explicó que la hipnotización duró más de cuatro horas y que ella no recuerda nada.