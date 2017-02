Los premios internacionales se han convertido en una plataforma de manifiesto contra las posturas del actual presidente estadounidense Donald Trump, Lo Nuestro no fue la excepción.

Durante un aparte en el que se destacó el trabajo de Cinco Latinos Extraordinarios en el mercado estadounidense, donde fueron mencionados Laurie Hernández, América Ferrera, Alejandro González Iñarritu, Jillian Mercado y Lin-Manuel Miranda, Jorge Ramos no perdió la oportunidad para expresarse.

“Yo soy un inmigrante, al igual que muchos de ustedes. Hay gente que quiere crear un muro para separarnos pero este también es nuestro país y no nos vamos a dejar, somos cerca de 60 millones de latino es en EEUU y gracias eso EEUU crece, come, canta y baila, cuando nos ataquen, no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir”, precisó.

Con Gente de Zona y sus ritmos tropicales fusionados, empezó la fiesta de 29 años de Premios Lo Nuestro y les siguieron de inmediato Tito El Bambino y Zion y& Lennox en un remix de “Vacaciones” junto a Wisin convirtiendo el escenario del American Airlines Arena de Miami, Florida, en un playa.

Reik, en su regreso al escenario de Lo Nuestro, interpretó uno de sus nuevos éxitos, “Que gano olvidándote”, Geraldo Ortíz recreó un bar-cantina típico de su natal México mientras que el colombiano Juanes llegó cargado por cuatro hombres y con su guitarra azul estrenó su nuevo tema Hermosa Ingrata.

Sorprendentemente, la presentación del colombiano J Balvin estuvo falta de su energía con el tema “Sigo extrañándote” pero su mezcla de “Ay Vamos” y “Ginza” lo sacó a camino

Ricardo Montaner y Julión Álvarez, entre luces tenues y un piano entonaron “Me va a extrañar” para dar paso a Prince Royce quien entregó el Premio Lo Nuestro a la Excelencia a su compatriota Romeo Santos.

“Es un placer para mi estar aquí hoy reconociendo a un artista que siempre he admirado y que influyó en mi carrera. Siempre fiel a sus raíces y género. Llena cualquier estado, conquista cualquier género y meta, es un orgullo que sea un referente de nuestra tierra”, dijo.

Luego de un audiovisual que recogió la trayectoria de Romeo, el artista describió a Royce como “un hermano menor”.

“No preparé un discurso para esto. Estoy aquí parado recibiendo este premio primeramente por Dios, por ustedes los fanáticos, por todos los que difunden mi música y los medios de comunicación que hablando bien o mal me mantienen relevante. Tengo que agradecer a mi familia que me apoya y me soporta porque esto es una carrera difícil. En la última gira que hice en los Estado Unidos vi muchos latinos de distintas nacionalidades, seguro con distintas creencias y gustos pero vi algo muy bonito, vi unión, vi como por mi música se juntaban en un escenario. Para mí, honestamente eso expresa una emoción que no se ni siquiera expresar en palabras, lo único que les digo a todos es que, por favor, en este mundo necesitamos más amor, mas paz, menos envidia, menos guerra, y todos merecemos respeto, la igualdad, latinos, es muy importante”, dijo el artista.

Romeo dejó al público de pie para Carlos Vives, uno que sin duda tuvo un buen 2016. Interpretó por primera vez “Al filo de tu amor”.

Al discurso de Jorge ramos le siguió Ricky Martin con Vente Pa’Ca, quien también en múltiples ocasiones se ha manifestado contra Donald Trump.

Thalia, asimismo, continúa apostando a las fusiones con los urbanos y presentó su nuevo dueto con De La Ghetto: “Todavía te quiero” mientras que la banda de Sergio Izarraga se presentó en Premios Lo Nuestro por primera vez Prince Royce recogió algunos de sus éxitos para su presentación y J Balvin y Zion & Lennox.

También, Lili Estefan, presentadora del programa "El Gordo y la Flaca" fue reconocida con más de 30 años en la televisión, recibió el Premio a la Trayectoria.

En la gala, conducida por Alejandra Espinoza y William Valdés y que se transmitió en vivo por Univisión desde el American Airlines Arena de Miami, cantaron también CNCO, Jesse & Joy y Lucero.