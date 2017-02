Cabildo SDN indaga venta de terrenos

La Inmobiliaria Geraldino aseguró ayer que los terrenos que tienen en venta no están dentro del área protegida Humedales del Ozama, en Santo Domingo Norte, como denunció la Junta de Vecinos Riobisa. No obstante, la situación está siendo investigada por el Concejo de Regidores de este ayuntamiento. Elida del Rosario, una de las representantes de Ventas de la empresa, indicó que los terrenos en venta limitan con el área protegida, lo que a su juicio ha generado una confusión entre los líderes comunitarios de la Urbanización Riobisa.



“Lamentablemente los solares colindan con el área protegida, pero eso no quiere decir que están dentro. Si estuvieran dentro no se emiten los títulos en ese tiempo. Del lado atrás de estos solares es que está la parte del área protegida y del área verde”, reiteró.



Aseguró que la empresa cuenta con los títulos de propiedad de estos terrenos desde el 1995, los cuales están vendiendo a 500 pesos el metro cuadrado.



“El problema de ellos (comunitarios) es, y para esto están buscando los medios para informales que nosotros estamos vendiendo un área protegida, simple y llanamente porque la compañía no le ha facilitado los títulos o las documentaciones necesarias para adquirir unos solares para la comunidad”, consideró.



Para tratar este caso, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Norte citó a dicha inmobiliaria. Y de acuerdo con el presidente de la Sala Capitular, Antolín Polanco, en la sesión del próximo martes se presentará un informe sobre el levantamiento que se hizo en la zona.



“Nosotros tenemos la información de que no hay forma de que ellos (empresa) tengan documentos de eso y como está de moda ahora que la gente tenga documentos sin tener base jurídica. Nosotros estamos preocupados y vamos a buscarle una salida a esto”, destacó.



Además, deploró que en el área protegida correspondiente a Los Humedales del Ozama, que forma parte del Cinturón Verde, esté sufriendo los efectos de “una invasión incontrolable”. Indicó que una vez presenten el informe pedirán a la administración municipal actuar de inmediato. “Tengo informaciones de que muchas de estas invasiones han sido patrocinadas por compañías de inversiones que están cerca de esa área, vendiendo terrenos y no tienen la potestad para hacerlo”, dijo.



Sostuvo que tanto la administración municipal como el Concejo de Regidores ven con preocupación que muchas áreas verdes fueran ocupadas ilegalmente en el periodo de transición de la gestión pasada. Dijo que el pasado sábado hicieron un recorrido por toda la margen de los ríos Ozama e Isabela para constatar los daños causados.



Ministro



Sobre el tema, el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, informó que la situación se investiga. Indicó que el hecho de que no exista una división física entre el área protegida y los demás terrenos colindantes, puede generar confusión. “En áreas protegidas no hay ventas ni siquiera Registro Inmobiliario lo permite. Cualquier operación que se haga es rechazada inmediatamente por la Jurisdicción Inmobiliaria”.