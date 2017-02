Cousins dice cambio a Pelicans “fue una movida cobarde”

A pesar de decir que “no está molesto... no está amargado” por haber sido cambiado a los New Orleans Pelicans, DeMarcus Cousins todavía tiene resentimiento sobre la forma en que ocurrieron las cosas y no tiene ningún deseo de hablar con el dueño de los Kings, Vivek Ranadive, o el gerente, Vlade Divac .

“No, ¿para qué?, dijo Cousins a Marc J. Spears de The Undefeated. “Fue un movimiento cobarde, así que estoy bastante seguro de que voy a tener una respuesta cobarde. ¿Para qué? Y he visto esto suceder antes. He estado allí por todos los mismos tipos ... Yo estaba allí cuando (el entrenador ) Mike Malone (fue despedido) He visto cómo funcionan. Sé qué tipo de respuesta obtendré de todos modos. Así que ¿cuál es el punto?



Momentos después de jugar en el Juego de Estrellas de la NBA, Cousins se enteró que él y Omri Casspi habían sido cambiados por los Kings a los Pelicans por el novato Buddy Hield, Tyreke Evans, Langston Galloway, una selección de primera ronda de 2017 y un turno de segunda ronda de 2017.



Cousins, quien dijo que los Kings le habían asegurado que no sería cambiado, se emocionó después de escuchar las noticias. “No he llorado en mucho tiempo”, dijo Cousins a The Undefeated.



“... Me golpeó como, ‘Esta mier... realmente está sucediendo’. Era algo que nunca esperaba que ocurriera. Y también me dijeron que (un cambio) no iba a suceder, así que ...”.



Cousins, quien dijo que era “bueno regresar al básquetbol”, anotó 27 puntos en su debut de los Pelicans el jueves por la noche. Le dijo a The Undefeated que estaba más herido por dejar atrás todo lo que había construido en Sacramento.



“Estoy más herido por eso”, dijo Cousins. “Estar lejos de esas relaciones y de la comunidad, estoy más herido por eso debido a la deshonestidad y toda esa mier... con la organización”.