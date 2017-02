Donald Trump regaña a la prensa

Washington. Donald Trump aprovechó su primer discurso presidencial ante la mayor reunión de activistas de derecha el viernes para renovar sus críticas a la prensa, en particular por el empleo de fuentes anónimas. “No se debe permitir (a los periodistas) usar fuentes a menos que mencionen el nombre de alguien”, declaró, apenas horas después que miembros de su equipo informaron a la prensa y exigieron que no se mencionara sus nombres. “Una fuente dice que Donald Trump es ‘un ser humano horrible, horrible’. Pues que me lo digan en la cara”, dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés). “Que no haya más ‘fuentes’’’.



Los miembros del equipo Trump habitualmente exigen el anonimato cuando hablan con la prensa.



Trump dijo que no se oponía a toda la prensa, sino “solo los medios o prensa de noticias falsas”.



“Me opongo a la gente que inventa historias e inventa fuentes”, dijo. “No debería permitírseles usar fuentes a menos que usen el nombre de alguien”.



El presidente ha declarado su irritación con las historias de atribución anónima, en particular los numerosos informes sobre contactos entre sus colaboradores de campaña y los rusos, que la Casa Blanca ha rechazado enérgicamente.



“Las noticias falsas no dicen la verdad”, insistió Trump. “No representan al pueblo. Nunca representarán al pueblo y haremos algo al respecto”.



Para Trump fue un regreso triunfal a la CPAC: fue recibido con júbilo por una multitud a la que le encanta escuchar críticas a la prensa tradicional. Después de su ataque frontal a la prensa, Trump pasó a un repaso de sus planes, prometió tomar medidas audaces en materia de salud, comercio, energía y otros rubros. “Una por una, estamos cumpliendo las promesas que hicimos al pueblo estadounidense”, dijo. “No los decepcionaré”.



Dijo que la ley de salud que heredó del presidente Barack Obama amenaza con provocar una “catástrofe total” y reiteró su promesa de derogarla y reemplazarla por otra.