Herrera, listo para ser el cerrador de Kansas

El dominicano Kelvin Herrera, nuevo cerrador de los Reales, pensó que era buena idea darle una llamada durante la temporada muerta a Wade Davis, el ex taponero de Kansas City y ahora cerrojero de los Cachorros, para preguntarle qué podía esperar en su nueva función. Como era de esperarse, Davis le comunicó a Herrera que le irá muy bien. “He estado hablando mucho con Wade”, dijo Herrera. “Me dijo que me iría bien, que no me preocupe”. ¿Algún consejo en particular que le dio Davis? “Sí, que tire strikes y así todo estará bien”, manifestó Herrera.



Muy sencillo. Herrera tomará de esta manera el cargo de los ex cerradores de los Reales Greg Holland, ahora con los Rockies, y Davis. Es un trabajo para el que lo han ido preparando y que le enorgullece tener. “Oh, seguro”, dijo Herrera. “No importa qué cosas estés haciendo con tu vida, uno siempre quiere ser alguien con quien los demás puedan contar. En cada deporte, en la vida, uno quiere aprovechar las oportunidades al máximo.

Llegó la hora. Uno quiere ser el mejor. Siempre quieres ser un competidor”. Herrera tuvo la oportunidad de saborear su nuevo rol el año pasado cuando Davis tuvo que ir un par de veces a la lista de lesionados. Kevin terminó con 12 salvados, un tope personal, y 2.75 de efectividad en 72 juegos.



El gerente de los Reales, Dayton Moore, siente tal confianza en Herrera que cambió a Davis durante las Reuniones Invernales.

Strop acuerda con Cubs por 2 años y US$11.85 MM

El relevista Pedro Strop pactó con los Cachorros con Chicago por dos años y 11.85 millones de dólares, un contrato que además incluye una opción del equipo para 2019. El acuerdo anunciado ayer abarca otro pacto por un año y 5.5 millones de este mes. El dominicano tuvo marca de 2-2 con 2.85 de efectividad en 55 apariciones la temporada pasada.