Kuczynski: Perú no ha exportado criminales a EU

Washington. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, defendió ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, que su país “no ha exportado criminales” a EE.UU.

Reiteró que él prefiere “los puentes a los muros”, en referencia al proyecto de barrera física en la frontera con México.



“Hemos tocado la calidad de los migrantes peruanos que hay en EE.UU., y le expliqué que muchos de ellos han venido a EE.UU. por los problemas que han tenido el Perú en el pasado, como el terrorismo, y yo creo que él entendió bien que es lo que ha pasado en el pasado”, dijo Kuczynski a los periodistas después de su reunión con Trump.

El presidente peruano enfatizó ante Trump que, en general, los inmigrantes de su país que viven en EE.UU., aproximadamente un millón, “cumplen la ley”, y que aunque hay decenas de miles de ellos que están indocumentados, “también es gente muy dedicada, solo 70 están encarcelados” en todo el país. “El Perú no ha exportado criminales a Estados Unidos”, subrayó.



La visita de Kuczynski, el primer mandatario latinoamericano en reunirse con Trump, se produjo tres días después de que el Gobierno estadounidense estableciera nuevas directrices para reforzar el control migratorio en EE.UU., con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados.



No obstante, Kuczynski evitó criticar las medidas de Trump cuando un periodista le preguntó si le preocupaba el impacto que pudieran tener en los inmigrantes indocumentados de origen peruano en EE.UU., aunque sin mencionar las últimas directrices emitidas esta semana.



El jefe de estado andino expresó que la conversación con Trump incluyó durante apenas “unos segundos” la extradición del mandatario peruano Alejandro Toledo porque “lo maneja el poder judicial en Perú y aquí. Ése seguirá su curso y no estamos directamente involucrados”.



Venta de armas



Trump anunció que autorizará la venta de equipo militar a Perú y expresó preocupación por Venezuela al recibir a Kuczynski, el primer latinoamericano que lo visita en la Casa Blanca.



“Vamos hablar de cosas importantes”, dijo Trump a reporteros junto a su visitante antes de iniciar la reunión. “Entiendo que ustedes van a comprar una buena cantidad de nuestros vehículos militares. Y son vehículos fabulosos. Recién los miré. Y vamos a aprobar la transacción”. Sin embargo, tras el encuentro, Kuczynski dijo a periodistas que el énfasis de su gobierno no está en adquirir equipo militar y que “la prioridad es tener agua en cada pueblo de Perú”.