Población tendrá agua durante el 2017

El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), Alejandro Montás, aseguró que el Gran Santo Domingo tiene garantizado el suministro de agua durante este año. El funcionario ofreció esas declaraciones en un recorrido que realizó junto a los ministros de Medio Ambiente y de Agricultura, Francisco Domínguez Brito y Ángel Estévez, respectivamente, por las diferentes fuentes que alimentan los acueductos que abastecen de agua potable al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.



Los tres funcionarios recorrieron la presa hidroeléctrica de Valdesia, la planta de tratamiento de aguas residuales La Zurza y la planta potabilizadora del Acueducto Valdesia-Santo Domingo. En estas, el subdirector de operaciones de las Caasd, Luis Salcedo, fue explicando a los presentes el funcionamiento y detalles de cada una.



Montás afirmó que “Valdesia tiene la reserva de agua necesaria para proveer a la ciudad en todo el 2017”. Sin embargo, asimismo advirtió que “para que esto se dé completamente es importante que la población procure usar la cantidad de agua adecuada y no malgastarla”.



El funcionario indicó que la CAASD tiene un plan para resolver el problema de las aguas residuales y las redes de alcantarillados sanitarios de Santo Domingo de forma definitiva. “Lo tenemos diseñado y lo tenemos presupuestado por un monto de 612 millones de dólares, para elaborar una obra que tendrá una duración de 40 años, con la creación de cuatro subsistemas ubicados en Guajimía, la avenida Núñez de Cáceres, la avenida Alma Mater y el sector de Los Frailes”.



Subrayó que con la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales en La Zurza se resolverán los problemas del Gran Santo Domingo, “y no solo eso, asimismo provocará la rehabilitación del río Ozama e Isabela, del Litoral Sur del mar Caribe y los acuíferos”, que se han visto afectados por el ingreso de agua no tratada.



Impacto en la agricultura



El ministro de Agricultura, Ángel Estévez, dijo que su administración acoge la información de Montás y por lo tanto trabaja con los productores en un sistema de irrigación de precisión, el tema de riego por goteo y riego por microaspersores, con la finalidad de menguar el uso del sistema de riego por gravedad debido a que con ese método se pierde demasiada agua.



“Cuando podamos manejar eso con nuestros productores para que apliquen tecnología, habrá una mayor productividad en el campo, para que estos embalses en los momentos de sequía tengan agua suficiente para la agricultura, y no baje la producción en el país”, manifestó Estévez al respecto.



“Si la agricultura está avanzando hoy es porque los productores están cambiando el estilo de producir, pero aun así nos hace falta mucho más”, destacó.



El ministro de Agricultura reconoció asimismo que “cuando un productor cambia un sistema de riego de gravedad, se aprovechan mejor los fertilizantes, y de ese modo se aprovecha mejor el control de maleza, y aumenta la productividad, lo que provoca que obtenga más dinero y estén mejor”, dijo.

Domínguez Brito habló sobre Valle Nuevo

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se refirió a casos de desalojo en zonas protegidas en el país. Al ser cuestionado sobre la situación en Valle Nuevo, explicó que este Parque Nacional sigue su proceso normal. Reiteró que “no habrá agricultura en esa área protegida, pero todavía se mantiene el diálogo con las personas que habitaban allí”.