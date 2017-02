Profesores de la UASD quieren participar en la auditoría a nómina

A partir del mes de marzo los profesores y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) percibirán un incremento salarial de un 10% retroactivo a enero, fruto del acuerdo al que arribaron las autoridades universitarias con los gremios, que puso fin a un paro de docencia de tres semanas.



El presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Santiago Guillermo, dijo a elCaribe que el restante cinco por ciento que reclamaban en esta primera etapa, se aplicará en cuanto el Gobierno lo reponga al presupuesto de la academia.



Y aunque el rector Iván Grullón Fernández ha prometido iniciar el saneamiento de la nómina que reclamaban los profesores a partir del próximo martes, Faprouasd está opuesta a que la comisión designada por el Consejo Universitario, el cual es presidido por el rector, se convierta en juez y parte del proceso y no tenga el suficiente equilibrio de sus integrantes.



Santiago Guillermo dijo que la comisión debería tener un máximo de dos representantes del Consejo Universitario y la misma cantidad de representantes de los demás sectores.

Quieren independencia en el proceso



En ese sentido, dijo que probablemente el martes el profesorado fije su posición con respecto al tema para exigir que haya independencia en el proceso.



“Debe establecerse una comisión independiente que permita que haya una especie de auditoría, porque si a usted la van a auditar, usted no puede ser la jefa de su propio proceso de auditoría, sino que tiene que ser alguien externo a usted”, dijo.



Dentro del acuerdo también se acordó la creación de una comisión de seguimiento y acompañamiento al proceso, que estará integrada por la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Alejandrina Germán; la exministra del Meescyt y asesora del Poder Ejecutivo en Asuntos Educativos, Ligia Amada Melo; un representante del rector de la UASD; el exrector de la UASD, Porfirio García y el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado.



También por dos representantes de Faprouasd; el coordinador de la comisión de diálogo, Héctor Sánchez, dos representantes de la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) y dos representantes del estudiantado.



Dicha comisión asumirá un diagnóstico para el saneamiento a corto, mediano y largo plazo y revisar y proponer las adecuaciones a la nómina, a fin de garantizar la pertinencia y eficacia de la estructura del personal académico y administrativo, fijo y contratado.



Asimismo, la Comisión integrará varias subcomisiones de trabajo, especializadas por área para cada uno de los componentes que se determine.



Hasta el momento no se le ha puesto fecha a los trabajos que esta comisión deberá realizar.



Rector dice no hará cancelaciones



Iván Grullón ha dicho que las exigencias de los servidores universitarios para que se transparente la nómina los ha devaluado nacional e internacionalmente, pero que se va a revisar todo para eliminar las actividades que no correspondan en un proceso que podría tardar meses.



“Dije no le voy a quitar a los empleados, en este momento donde los salarios no alcanzan, no voy hacer cancelaciones”, advirtió el rector, “las cancelaciones cuando entré las hice masivamente”.