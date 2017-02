Ministro de Educación pide inculcar valores fundamentales de la nación

El ministro de Educación, Andrés Navarro, exhortó hoy a los estudiantes y a la comunidad educativa de todo el país a reafirmar los tres principios que los fundadores de la nación elevaron de Dios, Patria y Libertad en momento de la proclamación de la República.

Navarro destacó que siente profunda satisfacción al escuchar a los estudiantes cantar el himno nacional con gran entusiasmo y respeto patriótico en cada inauguración de centros educativos que encabeza el presidente Danilo Medina como motor de la Revolución Educativa.

En un mensaje dirigido a la nación a propósito de conmemorar este lunes el 173 aniversario de la Independencia Nacional en el Mes de la Patria, y el próximo 9 de marzo, el bicentenario del nacimiento del prócer Francisco del Rosario Sánchez, “quiero expresar mi reconocimiento a la comunidad educativa nacional, por inculcar en los estudiantes ese espíritu de admiración y respeto hacia esos hombres y mujeres que entregaron sus vidas por la nacionalidad dominicana”.

El funcionario refirió que es el presidente Danilo Medina el primero en manifestar su satisfacción, al tiempo que se ha comprometido a seguir impulsando su Revolución Educativa, al darse cuenta que en las escuelas se está fomentando un profundo sentimiento a la Patria.

“En las escuelas tenemos que seguir trabajando sin descanso para resaltar esos principios. Dios como expresión de ser un pueblo de fe, un pueblo de valores, un pueblo que auspicia y respeta los derechos humanos, y qué mejor lugar que en nuestros centros educativos, ir creando en nuestros niños ese compromiso de respeto a los derechos humanos”, enfatizó el ministro de Educación en su mensaje al sector educativo y el pueblo en general.

Asimismo, abogó por el fomento al principio de Patria, “que nos remite a un país independiente y autónomo, que se dé a respetar en la comunidad internacional, pero que haga lo propio frente a las demás naciones amigas”.

Refirió que el principio de Libertad es muy oportuno, “pues no es suficiente tener un país independiente, hay que tratar de lograr contar con ciudadanos libres, “y ese proceso de construcción de la libertad, implica también un proceso de formación, de educación. No es casual que el presidente Danilo Medina abrace la educación como principal arma, no sólo para que la población alcance su desarrollo integral, sino, además, promover esos principios que nos legaron Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, y muchos otros hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas por la Independencia Nacional”.

Dijo que la patria requiere de ciudadanos con pensamiento propio, capacidad de actuación y de organización, ser críticos y autocríticos, y que puedan ver nuestro país como el territorio de desarrollo para ellos y sus familiares.

“Para eso estamos convencidos de que es fundamental seguir avanzando en la mejora de la educación porque está demostrado que es un medio clave para la liberación de los pueblos. De ahí que el presidente Danilo Medina insista en la educación es el otro nombre de la libertad”, dijo.

Agregó que “si logramos afianzar los valores y principios de nuestro pueblo, si logramos fortalecer la independencia de la nación en todos los ámbitos, además de que sigamos promocionando ciudadanos libres desde las aulas, muy pronto tendremos una nueva nación de la cual todos nos sintamos orgullosos”.

El ministro Navarro cerró su mensaje haciendo un ferviente llamado a la comunidad educativa, “para que las escuelas sigan siendo el terreno fértil para la construcción definitiva de una nueva República Dominicana”.