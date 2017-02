¡Busca el equilibrio!

Hay misiones que no tendrán lugar antes que hayamos sido preparados para ellas y mientras sucede, seremos útiles a Dios aun testificando de nuestros errores. San Pablo enseña: No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación

No protesta aún cuando las caricias se enfrían, entiende las palabras a medio decir y disimula, se viste de fuerza y sigue erguido aunque la esperanza le deja descalzo, te enseña que tus virtudes no son todo lo que eres, ni tus defectos tienen…

Pasamos por caminos que nunca pensamos recorrer, de la misma forma hemos vivido noches en vilo, pruebas que no tienen para nosotros ningún sentido, luchamos por ordenar la mente, revisamos nuestras acciones, hacemos instrospección a cada sentimientoR

Dios es la respuesta a todas nuestras preguntas y aún así pedimos mucho y preguntamos poco, son tiempos donde “tener” está por encima de saber. Tener la mente vacía y el bolsillo lleno tristemente no se interpreta como desequilibrio incluso…

Un perfeccionista no busca la perfección, sino el error, un religioso no busca gracia para vivir sino como cumplir la ley, un hijo de Dios no busca el pecado, sino al pecador. Quien ha sido amado, ama, quien ha sido comprendido, comprende y tolera,…