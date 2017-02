Pérez a Trump: “Seremos tu peor pesadilla”

27/02/2017 12:00 AM - Sandra Guzmán

El nuevo presidente del Partido Demócrata, el hispano Tom Pérez, no se quedó callado al soterrado ataque de Donald Trump, quien lo felicitó de manera burlona diciendo que su escogencia convenía a los republicanos. El político le prometió al mandatario estadounidense convertirse “en su peor pesadilla”. En un mensaje colgado también en la red social Twitter, Pérez le pidió a Trump no ponerse “muy contento” con su elección al frente de los demócratas.



“Llámame Tom. Y no te pongas demasiado feliz. @keithellison y yo y los demócratas unidos en todo el país seremos tu peor pesadilla”, fue el mensaje del político, hijo de padres dominicanos al tuit de Trump.



El presidente de EE.UU. acusó al Comité Nacional Demócrata (DNC) de haber manipulado sus comicios para lograr la elección como líder de Tom Pérez, del ala más tradicional del Partido, y evitar el triunfo del legislador Keith Ellison, de la facción progresista.