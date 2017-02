Discurso de Medina trajo esperanza

Para muchos ciudadanos, más que una rendición de cuentas de seis meses de Gobierno el discurso del presidente Danilo Medina significó un mensaje de esperanza que entienden se traducirá en un cambio en su economía y en la calidad de vida. Según constató elCaribe en un recorrido realizado en 10 sectores del Gran Santo Domingo, pocos hogares sintonizaron la alocución del mandatario, pero en los que sí lo hicieron esperaban dos cosas: una respuesta contundente en el caso Odebrecht y buenas nuevas para los pobres.



En la calle Respaldo La Marina de La Ciénaga, Distrito Nacional, en colmados y viviendas sintonizaron los canales que transmitían en vivo lo que sucedía en la Asamblea Nacional.

Sin sospechar que el nombre de esta barriada al igual que el sector Los Guandules figuraría dentro del proyecto de transformación urbana integral que impactará a 45 mil personas.



“Él no es Dios para resolver todos los problemas, pero yo tengo mucha confianza en él y me gusta lo que dijo acerca de la trasformación de viviendas”, cuenta la señora Paula Floreano, quien lleva 38 años residiendo en el sector La Ciénaga.



Floreano no pudo escuchar todos los aspectos del discurso de Medina, ya que estaba ocupada en las labores domésticas, pero Junior Sepúlveda, su nieto, se mantuvo bien atento a la alocución. “El presidente habló de la construcción de proyectos de viviendas y eso está bien porque veo que hay muchas personas que pasan mucho trabajo en este país”, expresó el niño de 12 años.



Uno a quien el discurso presidencial “le cambió el día” fue a un agente policial que veía el acto de rendición de cuentas desde el mostrador de un colmado.



“Todo lo que sea a favor de la gente siempre será bien recibido”, dice entre risas el policía, quien pidió que no se publique su nombre ni su rango.



Y es que el anuncio de un aumento salarial de más de un 100 % a policías y militares fue uno de los temas que más se comentaron en las reuniones sociales.



El comunitario Junior Contreras consideró como “un éxito” que policías y militares reciban un aumento salarial ajustado a la realidad económica del país.



La noticia del presidente de que se efectuaría también una mejora salarial en otros sectores de la administración pública fue bien valorada por el señor Jesús María Féliz, pensionado.



Esperaban más sobre corrupción



No obstante, la pieza discursiva no llenó las expectativas del ciudadano Rubén Darío, quien calificó la alocución como más de lo mismo. Esperaba una posición más drástica frente a los casos de corrupción que han escandalizado al país.



“Aquí lo que queremos son los nombres de los corruptos, mientras él no dé los nombres va a estar caliente con la sociedad”, sostuvo.



La aseveración de Medina de que mientras sea presidente en su Gobierno no habrá “vacas sagradas” frente a los casos de corrupción fue puesta en duda por el ciudadano Julio Figuereo.



Aunque hubo muchas expectativas sobre lo que diría el presidente de la República en su discurso de Rendición de Cuentas, muchos no se sintieron interesados en escuchar y prefirieron ocupar su tiempo en otras cosas. “A mí no me gusta ver eso. Me parecen muy aburridos los discursos de los políticos que siempre dicen lo mismo todos los años”, refirió Ismael Betances residente del sector Los Guaricanos.

Memes como expresión de rechazo al discurso

Los memes alusivos a escenas de novelas o películas que surgieron luego del discurso de Medina mantuvieron caliente las redes sociales. Entre los más destacados figura una fotografía del mandatario en momentos de su alocución con un encabezado que reza “Oscar al mejor guión: discurso de Rendición de Cuentas del presidente Danilo Medina”. De esta manera muchos manifestaron su rechazo a la alocución presidencial.