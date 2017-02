Romeo sorprende con un histórico concierto en Baní

Baní. El multipremiado cantautor Romeo Santos deleitó a los dominicanos con un concierto “sorpresa” (los que denomina PopUp Show) en Baní, hasta donde llegaron fanáticos eufóricos de diversas partes del país. Los rumores de la presentación del “Rey de la Bachata” en la República Dominicana recorrían las redes sociales desde hacía varios días, pero no fue hasta las 03:27 de la tarde que el célebre artista lo confirmó a través de su cuenta en Instagram, desatando el entusiasmo de los lugareños y de cientos de personas de otras zonas que se trasladaron hasta el municipio cabecera de la provincia Peravia. Con este concierto, Romeo celebró con sus hermanos dominicanos por el Día de la Independencia y, de paso, se alegró por regresar “a mis inicios, donde todo comenzó con mis hermanos de Aventura”.



Precisamente, fue en este pueblo banilejo que Romeo Santos, y los demás integrantes del desaparecido grupo Aventura (primero conocido como Los Teenagers), comenzaron una meteórica carrera que los llevaría al estrellato en los años 90. El “PopUp Show” estaba previsto para iniciar a las 5 p.m. pero no fue hasta las 6:35 que el Romeo enloqueció con sus canciones a niños, jóvenes y adultos que se congregaron en la plaza cultural del Ayuntamiento Municipal.



Para su actuación en Baní, Romeo contó con la producción de la empresa Saymond Díaz Concerts, y el acompañamiento de una banda de 40 músicos. No faltó su nuevo éxito “Héroe favorito”.



Luego de interpretar entre la algarabía los temas “La diabla”, “Llévame contigo” y “Cancioncitas de amor”, Romeo se dirigió al público. “Muy buenas noches Baní. Estoy aquí celebrando nuestra independencia. Estamos realizando estos shows estilo sorpresa y quise cerrar con broche de oro aquí porque aquí es donde empezó todo con mis compañeros y hermanos de Aventura”.



Interpretó de sus discos “Fórmula” y “Fórmula Vol. I” los temas “Odio”, “Eres mía”, “Hilito”, “Propuesta indecente”, “La bella y la bestia”, “Noche de sexo” y “Mi santa”; y de Aventura escogió “Todavía me amas”, “Amor de madre” y “Hermanita”. Una hora exacta de concierto y Romero no paró. Dijo que sus músicos no estaban listos para salirse del guion establecido, “pero yo sí. ¿Qué quieren oír?” E interpretó a capela “Enséñame a olvidar”, “El amor”, “El malo”, entre otros. Con su nuevo sencillo “Héroe favorito” se despidió. “¡Que Dios me los bendiga!”, dijo, pero el público se sentía incompleto y él lo sabía. “Con este tema yo nací en Baní en el 2003. Ustedes como yo siempre deben sentirse orgullosos de ser dominicanos”, dijo con entusiasmo al empezar “Obsesión” y luego desaparecer tras sus músicos.