Cruz: “Llevaremos esa corona a RD”

Nelson Cruz recuerda lo especial que fue el equipo dominicano que ganó invicto en el Clásico Mundial de 2013. Él habla de la química entre los jugadores, de los momentos de oración y hasta de una soltura en el terreno que comparó como estar jugando pelota en la liga invernal dominicana.

Cruz está de nuevo en el equipo tricolor y no ha perdido el hambre de conseguir otro título, a pesar de que la motivación de hoy es muy distinta a la motivación de ayer. “Es imposible superar lo que hicimos, pero sí igualarlo. Llevaremos esa corona a República Dominicana”, aseguró Nelson Cruz a elCaribe. “La mayoría de los jugadores que estuvimos en 2013 vamos a repetir, entonces esa química y lo que vimos en esos momentos va a ser similar ahora. La diferencia de años anteriores es que sabemos que podemos lograrlo. Es un gran reto el que tenemos. Todo el pueblo dominicano está esperando que hagamos lo que hicimos en aquella ocasión y nosotros vamos con esa mentalidad”, agregó. El cañonero de los Marineros de Seattle ha echado varios vistazos al roster de República Dominicana y no ve manera de encontrar un hueco por ningún lado.



Cruz entiende que la escuadra que será dirigida por Tony Peña, cuenta con todo lo necesario para repetir la corona mundialista y espera que la salud acompañe a todos sus compañeros a los fines de que realicen un excelente papel.



Al pelotero de 36 años le impresiona el pitcheo de relevo de la versión de la escuadra criolla y recuerda que eso fue más que clave para la obtención de la diadema en 2013.



“El equipo está muy balanceado y lo mejor es que la mayoría nos conocemos”, afirmó. “Está en su punto. Ofensiva hay de más y el pitcheo está sólido. El bullpen es extraordinario. Lo que nos dio el campeonato en 2013 fue el bullpen y en esta ocasión llevamos un bullpen igual o mejor que aquella vez”, afirmó.



Ojo con Estados Unidos



Sin embargo, Cruz no deja de tener cierto respeto por selecciones como la de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Japón, éste último campeón de la primera y segunda versión del evento mundialista (2006 y 2009). Pero si fuera a apuntar un equipo favorito para adversar a República Dominicana en el juego final, ese sería el equipo estadounidense. “El caso de Venezuela, siempre fuerte, pero creo que su debilidad sería el bullpen. No tienen esa gran cantidad de relevistas de renombre”, señaló Cruz. “El mismo caso sucede con Puerto Rico. Diría que el equipo más fuerte en el papel junto a Dominicana sería Estados Unidos, que tiene esa gran cantidad de jugadores estelares de Grandes Ligas, pitcheo abridor y bateadores de poder y un bullpen sólido también”, explica Cruz.



No le sorprende Machado



Nelson Cruz jugó una temporada con los Orioles de Baltimore, más que suficiente para conocer el gran amor de Manny Machado por la República Dominicana. Machado es hijo de padres dominicanos, pero nacido en Estados Unidos, así que en algún momento se temió porque escogiera a la gran nación del norte para jugar en el certamen mundial.



Manny no solo ha dicho que es dominicano, sino que aprovechó este gran evento para demostrarlo, algo nada raro para Cruz. “Tuve el chance de jugar con él y conozco ese amor que tiene por el país, aunque no lo visite con frecuencia”, afirmó. “Desde 2014 bromeaba con él sobre con cuál equipo iba a jugar, y él de forma concreta siempre me decía de inmediato que con República Dominicana, que él era dominicano. Yo, como lo conozco de manera personal, no me sorprende que esté jugando”.



Machado está dentro de los diez mejores peloteros de las Grandes Ligas en estos momentos.