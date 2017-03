¿Qué pasaría si no se homologa el acuerdo Odebrecht?

Para hoy se tiene previsto que el coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, decida sobre la declaratoria de complejidad del caso Odebrecht y la homologación del acuerdo económico, pero ¿qué pasaría si no lo homologa?



El acuerdo, suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, a través del cual la empresa se compromete a pagar 184 millones de dólares al Estado dominicano y a colaborar con las autoridades para determinar a los sobornados, se hizo en el contexto de la Ley sobre Soborno en el Comercio y la Inversión 448-06, aprobada hace 10 años.



En esa normativa jurídica específicamente en su artículo 3, se establecen las condiciones en las cuales se considera a alguien reo de soborno nacional.



Por ello, las autoridades deben determinar en sus investigaciones quiénes fueron los dominicanos que recibieron los 92 millones de dólares en sobornos que pagó la empresa.



Como ya lo ha revelado el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con este propósito se firmó el acuerdo, cuyo contenido permanece bajo confidencialidad, pero se presume que éste permitirá a las autoridades descubrir a los sobornados, con la plena colaboración de la empresa.



Otras opciones



Aunque todo apunta a que el mismo será homologado y tendrá carácter público, la decisión podría ser contraria, por lo que la Procuraduría aún tendría otras opciones para su validación.



El jurista Valentín Medrano explicó a elCaribe que están dadas las condiciones para la homologación y pensar que no se homologará es casi cuesta arriba, y que no existe razonamiento jurídico para que no se haga.



Sin embargo, aclaró que si la homologación es denegada entonces el Ministerio Público “tiene un as bajo la manga” y podría recurrir a acogerse al artículo 34 numeral 3 del Código Procesal Penal, que le posibilita, sin la necesidad de una homologación llegar a un acuerdo para avanzar en la investigación.



“Esto podría darse atendiendo a las condiciones de que la persona jurídica de Odebrecht está siendo sometida internacionalmente a procesos en los que acarrea a penas mayores a las que acarrearía en la República Dominicana”, dijo.



Señaló que valiéndose de eso y en apego irrestricto a lo que establecen los cánones legales de forma normativa el Ministerio Público puede aprobar el acuerdo sin la necesidad de homologación.

Procurador avanzará “caiga quien caiga”

El presidente de la República, Danilo Medina, aseguró durante su discurso del 27 febrero, que este acuerdo no detiene el proceso de investigación ni la acción de la justicia, la cual deberá llevarse, con la mayor premura y eficiencia, hasta sus últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, frase que ya ha sido dicha por el procurador General de la República, Jean Rodríguez, quien ha garantizado que seguirá avanzando hasta determinar responsabilidades.