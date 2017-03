Se calienta por todo lo alto la pelea Chávez Jr vs Canelo Álvarez

La esperada pelea que el seis de mayo protagonizarán (en la arena del moderno coliseo T-Mobile de la ciudad de Las Vegas, Nevada) los estelares boxeadores mexicanos Julio César Chávez y Saúl "Canelo" Álvarez se calienta "por todo lo alto" al extremo de que ya todas las boletas están vendidas.

El periodista Ramiro González, director de prensa de la compañía Golden Boy Promotions, informó a este periodista -mediante un correo electrónico-, que se respira un ambiente bien positivo para el combate en el que estará en disputa un título "especial" y que avala el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Se reafirmó que la pelea Chávez-Canelo Álvarez se pactó en una división intermedia...ambos púgiles deberá pesar en la báscula oficial 164.5 libras, o menos.

Gnzález, en su informe fechado en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos), dice que todas las boletas se agotaron y que se comenzará a vender el PPV (sistema Pague por Ver).

" Confirmando el hecho que es el combate más grande del 2017, el enfrentamiento del fin de semana del cinco de mayo entre Canelo Álvarez (48-1-1, 34 nocáuts) el ex doble monarca mundial divisional, y Julio César Chávez Jr. (50-2-1, 32 nocáuts) ex campeón mundial mediano CMB, ha vendido en su totalidad la flamante T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada".

Asimismo, expertos del boxeo internacional creen que estos dos capacitados púgiles de México "van a celebrar una pelea de pura candela...y hasta ahora nadie debe dar un ganador".

Sin embargo, otro grupo de analistas cree, y lo precisan desde ya, que Canelo Ávarez es el favorito para salir airoso...y podría incluso por ncaut técnico".

Tanto Canelo Álvarez como Chávez, cuando son abordados por los periodistas, se limitan a proclamar que "están listos para dar un buen espectáculo".

Hace una semana que se había informado que las bolsas de los peleadores estaban en "juego". Es decir, que el perdedor no solo perdería la pelea, sino también el dinero que debe devengar.

Sin embargo, el padre de Chávez Jr, el mítico boxeador mexicano Julio César Chávez (senior) aconsejó a su hijo a que no aceptara que se pusieran en juego las dos bolsas...¡y que peleara por lo normal!

Y así cada uno recibirá su paga normal. Todavía no hay informes concretos respecto a las bolsas que ganarán los púgiles.

El reporte de Ramiro González

"La cantidad de boletos vendidos de más de 20, 000, es entre otras cosas una de las ventas más grandes en la rica historia de combates importantes en Las Vegas.

"Las grandes peleas se venden, y como pueden ver el hecho que vendimos el lugar más grande para boxeo de Las Vegas en menos de 10 días después que los boletos estuvieron disponibles. Canelo-Chavez Jr. es una pelea grande", dijo Óscar de la Hoya, Presidente y Jefe Ejecutivo de Golden Boy Promotions. "Ahora que la arena está llena, pronto anunciaremos lugares para presenciar la pelea en Circuito Cerrado para los aficionados que todavía planean venir a celebrar en Las Vegas, y a la misma vez los fanáticos pueden ver la pelea en la comodidad de sus propias casas por medio de HBO Pay Per View", explicó.

Golden Boy Promotions anunció a principios de esta semana, que el noqueador argentino Lucas "La Máquina" Matthysse será parte del Pay Per View en su primera pelea en más de un año y medio contra Emmanuel "Tranzformer" Taylor. El resto de las peleas de Pay Per View y el respaldo se anunciarán en breve.

Canelo vs. Chávez, Jr. es un combate a 12 asaltos presentado por Golden Boy Promotions y patrocinado por Tecate, BORN BOLD Adriana's Insurance e Interjet. Matthysse vs. Taylor es una contienda a 10 asaltos presentada por Golden Boy Promotions en asociación con Arano Boxing y Star Boxing. El mega evento se efectuará el sábado 6 de mayo en la T-Mobile Arena,y será producido y distribuido en vivo por HBO Pay Per View comenzando a las 9:00 p.m.".