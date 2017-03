Hospitalizan a exdictador Noriega para extirparle un tumor

PANAMÁ— El exdictador panameño Manuel Antonio Noriega fue hospitalizado el lunes para someterse a una cirugía en que se le extirpará un tumor de la cabeza.

Noriega, de 83 años, sería intervenido el martes en el hospital Santo Tomás en esta capital. "Por ahora, eso es lo que se estima, pero aún (los médicos) no han definido", dijo a The Associated Press una de las hijas del exgeneral, Thays.

Las autoridades judiciales permitieron que Noriega fuese excarcelado temporalmente hace un mes para que se preparara para la cirugía, que se había programado inicialmente para el 15 de febrero.

Noriega controló con mano dura el país entre 1983 y hasta su expulsión por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989, que marcó de paso el fin del régimen militar panameño de 21 años. Pagó dos décadas de cárcel en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y más de un año en una celda de Francia por lavado de dinero antes de ser repatriado por las autoridades francesas a Panamá en diciembre de 2011 para que enfrentase la condena por el crimen de un opositor en 1985.