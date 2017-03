José Joaquín, ¡a la ODEPA!

06/03/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

José Joaquín Puello reputado médico neurocirujano, legendario dirigente olímpico, aspira a ser presidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).



Este organismo, durante más de 20 años, fue presido por el mexicano Mario Vázquez Raña, quien además fue un prestigioso miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). Vázquez Raña, quien falleció en 2015, realizó -y esto nadie debe negarlo- un eficiente trabajo al frente de la ODEPA. Gozó de gran simpatía de sus colegas.



Tuve la oportunidad de conocer, en directo, a Vázquez Raña especialmente porque él fue por varios años dueño de la agencia noticiosa United Press International (UPI) en la que trabajé como corresponsal en República Dominicana.



Puello Herrera -y me consta- fue respetado por Vázquez Raña, aunque llegaron a tener diferencias.



Puello es una buena opción para llegar a la presidencia de la ODEPA. Su “background” está ahí, a la vista de los presidentes de los comités olímpicos nacionales.



Su buen trabajo como presidente -durante varios períodos- de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE) es el mejor aval para ser electo.



Además del veterano médico dominicano, correrán como candidatos al mando de la ODEPA Neven Ilic, de Chile; el brasileño Nuzman; Richard Peterkin; de Santa Lucía y Keith Joseph, de San Vicente.



La asamblea para elegir al nuevo presidente de la ODEPA, que agrupa a 42 países, tiene como sede a Montevideo, Uruguay. Se fijaron los días 25 y 26 de abril.



¿Tiene posibilidades?

El doctor Puello, ¿tiene reales posibilidades de ganar en la ODEPA? La pregunta me la hizo el colega Héctor Gómez durante nuestro programa Momentos del Boxeo.



Mi respuesta fue tajante: Claro que sí... ¡y muchas posibilidades!

El uruguayo Julio César Maglion es el presidente interino de la ODEPA. Ocupa el cargo desde abril de 2015 tras la muerte de Vázquez Raña. No sé cómo andan los “cabildeos” sobre los candidatos y aliados, pero -y sin caer en chovinismo- que nadie dude de que Puello es un candidato potable para ganar la presidencia de la ODEPA.