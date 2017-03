Peña Guaba: próximo presidente podría estar en marcha verde

El secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom) está preocupado por la mala imagen que tienen los partidos políticos y sus dirigentes. El presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, hijo del fallecido líder político José Francisco Peña Gómez, declaró que guiado por el sentido común, observa que el pueblo dominicano le están mandando avisos de alerta a los partidos políticos que si no lo interpretan podría dar paso a que una figura que no provenga de las filas de los partidos tradicionales llegue a la Presidencia de la República.

“Lo más importante es cómo nos mira la gente, porque la gente cree que los políticos somos los culpables de todos los males del país y también del efecto multiplicador de la corrupción de tantos años”, expresó Peña Guaba.



Agregó: “Yo he visto lo que pasó en el 1978, lo que pasó en el 1986, lo que sucedió con nosotros, así que todas esas vivencias me han llevado a que en política siempre hay que tomar en cuenta los imponderables y los criterios de posibilidad real de una crisis”, expresó. Dijo que la posibilidad de que en el país se produzca una crisis institucional “es alta” porque los partidos no han resuelto los problemas de la nación.



Peña Guaba no descartó la posibilidad de un cambio drástico en el panorama político para las elecciones del 2020, aunque dijo que aún el sistema de partidos es fuerte y que si toman los correctivos puede salvar la clase política. “La gente me dice a mí que este país es tradicional y que no va votar por otro; pues recuerden que en dos años Leonel Fernández pasó de ser un desconocido a ser candidato vicepresidencial con Juan Bosch y a ser presidente de la República sin nunca haber sido ni regidor, eso solo en dos años y para el 2020 faltan tres años y medio, entonces sí, así que el próximo presidente puede andar caminando ahí en la marcha verde”, alertó.



Fopppredom, solución a la crisis



Para Peña Guaba, la respuesta a la situación de desgaste de los partidos es el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, una entidad que se concibió hace seis años, pero que fue hace poco que se concretizó y cuenta con 21 de los 26 partidos reconocidos. El objetivo fundamental es que los partidos busquen solución de consenso a los problemas de la nación como corrupción, seguridad ciudadana, salud, educación, entre otros.



“El foro es una ONG de partidos políticos reconocidos, de partidos políticos no reconocidos, que van a auspiciar el fortalecimiento de la democracia, del sistema de partidos y tratando con responsabilidad a través del consenso los problemas fundamentales de la nación”, explicó. Dijo que esa entidad no nació para hacer propuestas, sino para buscar solución a los problemas del país.



Sostuvo que se tomó mucho tiempo concretizar la idea del Fopppredom porque las elecciones cada dos años mantenían al país en campaña permanente y los partidos ocupados.

El Fopppredom tiene en agenda la ley de partidos

Peña Guaba explicó que la agenda del Fopppredom para tratar los temas se hace cada tres años y que para este año tiene como prioridad que se apruebe la ley de partidos y agrupaciones políticas en un plazo no mayor de tres meses. Tienen en carpeta presentar soluciones al tema migratorio y por su impacto la corrupción entre en la agenda priorizada de esa entidad. Peña Guaba estará en la secretaría general de esa entidad por cinco años, mientras que la presidencia, que ahora la ocupa el PRD, se rotará todos los años y al partido oficial le toca presidencia en funciones.