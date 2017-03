07/03/2017 10:47 AM - Darli Leocadio

El merenguero y bachatero Héctor Acosta “El Torito” consideró este martes que el presidente Danilo Medina debió ser el primero en firmar el libro verde contra la impunidad que supuestamente afecta a la República Dominicana.

Acosta entiende que con esa acción, el mandatario demostraría a la población que él sabe que la impunidad y la corrupción hay que enfrentarla en el país.

“Yo decía que ese famoso libro que anda rodando por todo el país, el primero que debió firmarlo es el presidente de la República, Danilo Medina. Ustedes me preguntarán por qué, bueno como las marchas verdes y ese libro no tienen nada que ver con el gobierno de Danilo Medina, él daría un buen ejemplo encasillando ese libro, para que los peledeísta que creen que eso es contra el gobierno, estén claro de que Danilo no cree en eso, que él sabe que la impunidad y a los corruptos hay que enfrentarlos en este país”, manifestó.

Insistió “Yo creo que Danilo Medina haría un gran servicio al país yendo a cualquier parte que estén firmando el libro y estampe su firma”.

Además, Acosta criticó del índice de delincuencia y criminalidad que afecta a toda la República Dominicana. Señaló que ya a los dominicanos que asisten a las fiestas se les nota la preocupación por esa situación.

“Tú te das cuenta en los bailes, que la gente asisten a las fiestas como por compromiso, tú ves gente encarada, gente bostezando, cansada, ¿por qué?, porque están bailando una bachata, un merengue, un típico, pero con la preocupación de que cuando salgan de ahí por dónde me voy, si tengo que mirar para atrás, o sea es generalizada”, dijo Acosta al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por NCDN, canal 37.

Manifestó que eso no significa que las personas no disfruten de las fiestas, pero sí que la preocupación en ese sentido existe “porque lo de la violencia y la delincuencia es algo real, y que ningún merenguito o una bachatica lo va a tapar”.

El intérprete de la bachata “Amorcito enfermizo” recordó que se cambiaron los horarios para la realización de fiesta por la delincuencia, pero entiende que eso no soluciona el problema, debido a que la ciudanía es víctima de ese mal a cualquier hora del día.

“Se ha descubierto que el problema no está en el horario, porque ahora te atracan a la 12:00 del día y a las 10:00, y a esa hora nadie toca, el problema es de los valores que se han perdido; es la sociedad que está corrompida en todos los extremos”, consideró.

Acosta planteó que si no se educa a la sociedad dominicana, se le inculcan valores, “la cosa se nos van a ir de la manos, si es que queda algo”. “La fiebre no está en la sábana”, agregó.