Manfred se siente optimista sobre el futuro del CMB

El comisionado de Grandes Ligas negó ayer reportes de que la edición del 2017 sería la última del Clásico Mundial de Béisbol, y dijo que el torneo sigue siendo popular. La cuarta edición del torneo administrado por las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros comenzó el lunes en Seúl. Reportes de prensa en Estados Unidos indicaron que el torneo del 2017 sería el último debido a pobres ingresos generados. Pero el comisionado Rob Manfred dijo que eso no es cierto.



“El Clásico será transmitido en 182 países”, dijo Manfred en Tokio, donde la acción se puso en marcha ayer con el triunfo de Japón por 11-6 sobre Cuba. “Éste será un evento de 100 millones de dólares a lo largo de sus menos de dos semanas. Desde el primer día, aunque fue un evento rentable desde el inicio, ha crecido realmente en términos de ingresos y popularidad alrededor del mundo”.



Japón ganó el torneo en el 2006 y 2009 con un equipo cargado de astros de las Grandes Ligas, incluyendo Ichiro Suzuki, Yu Darvish y Daisuke Matsuzaka. Pero esos astros no participaron en la edición del 2013, ganada por la República Dominicana, y este año Japón participa con un equipo que tiene un solo jugador de las mayores -Norichika Aoki, de los Astros de Houston. Sin sus mejores jugadores, Estados Unidos no ha superado el cuarto puesto. El torneo se celebra en el momento en que los jugadores de las mayores están en los entrenamientos de primavera. Muchos jugadores no participan porque no quieren arriesgarse a sufrir una lesión. Buster Posey, Giancarlo Stanton y Andrew McCutchen son los nombres más prominentes en el equipo estadounidense este año, dirigido por el veterano Jim Leyland.