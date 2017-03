El Torito le pide a Danilo que firme el libro verde

08/03/2017 12:00 AM - Darli Leocadio

El merenguero y bachatero Héctor Acosta “El Torito” consideró que el presidente Danilo Medina debió ser el primero en firmar el libro verde contra la impunidad que supuestamente afecta al país. Acosta entiende que con esa acción, el mandatario demostraría a la población que él sabe que la impunidad y la corrupción hay que enfrentarlas en el país.



“Yo decía que ese famoso libro que anda rodando por todo el país, el primero que debió firmarlo es el presidente de la República, Danilo Medina. Ustedes me preguntarán por qué, bueno como las marchas verdes y ese libro no tienen nada que ver con el gobierno de Danilo Medina, él daría un buen ejemplo encasillando ese libro, para que los peledeístas que creen que eso es contra el Gobierno, estén claros de que Danilo no cree en eso, que él sabe que la impunidad y a los corruptos hay que enfrentarlos en este país”, manifestó. Insistió en que Danilo Medina haría un gran servicio al país yendo a cualquier parte que estén firmando el libro y estampe su firma.