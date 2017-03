Danilo Medina rechaza Odebrecht financiara campaña presidencial

El presidente de la República Danilo Medina negó ayer que haya recibido financiamiento de la compañía Odebrecht en su campaña electoral del 2012 y emplazó a cualquiera que lo acuse de eso, a que lo demuestre. El gobernante reaccionó de esa manera luego de que un periódico brasileño publicara que el exdirector de la referida empresa, Hilberto Mascarenhas Alves Silva Filho, dijera que la misma habría financiado campañas políticas en cinco países de América Latina, incluida la República Dominicana. Varios medios dominicanos tambiéen se hicieron eco de la publicación del diario en la que Hilberto Mascarenhas señaló que la financiación se ejecutó a través de Joao Santana, quien laboró en la campaña de Medina y que ahora se encuentra detenido en Brasil, tras ser condenado a ocho años de prisión por sus vínculos con la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.



De acuerdo con el artículo, el exdirectivo detalló que los pagos ilícitos, que se distribuyeron por año fueron de la siguiente manera: en 2006, US$60 millones; 2007, US$80 millones; 2008, US$120 millones; 2009, US$260 millones; 2010, US$420 millones; 2011, US$520 millones; 2012, US$730 millones; 2013, US$750 millones y 2014, US$450 millones.



El artículo del periódico brasileño indica que el exdirector de Odebrecht había afirmado ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil que “entre el 15% y el 20% del financiamiento se había hecho en Brasil y lo demás se usó para pagar sobornos, obras y gastos en el extranjero”.



Palabras del Presidente



A continuación, este diario transcribe las declaraciones, de manera íntegra, de lo que dijo el mandatario:



“El informe habla del 6 (2006) al 14 (2014), no puede ser 16 (2016). ¿El informe habla del 6 (2006) al 14 (2014), verdad? Entonces, me imagino que se pueden referir al 12 (2012), eso es falso. Eso no es sostenible en ninguna parte, no creo que tengan ningún fundamento para poder sostener que nuestra campaña, según dijo el señor, que fue financiada por una empresa internacional o que el asesor de campaña fue financiado. Incluso, creo que fue desmentido desde Brasil, ya lo desmintieron desde Brasil. Y yo lo que le quiero decir a mucha gente que está desesperada, que las investigaciones que se están haciendo en Brasil y en la República Dominicana, van a esclarecer este problema, la verdad va a salir. Yo sé que hay mucha gente que quisiera verme nadar en el lodo, pero que esperen las investigaciones que van a salir. Estas investigaciones van a concluir tanto en Brasil como en la República Dominicana y van a decir la verdad. Que esperen, que no se desesperen que va a salir la verdad. Ese señor lo que dijo, lo que dijo fue, que ese dinero se lo habían entregado a la expresidenta de Brasil y cuando el abogado de la expresidenta le pregunta, que si ella lo recibió, él lo que dijo fue, bueno, Joao Santana dirigió muchas campañas en América Latina, es posible que de eso se interfiera (que eso infiera) que como dirigió mi campaña también, a nosotros nos financiaron. Nosotros financiamos nuestra campaña y a Joao Santana lo pagamos nosotros en la del 2012 y la del 2016, y este es un proceso que está en investigación y que está en marcha, la verdad va salir, ok”.



Emplazamiento



Al preguntársele de que si estaba dispuesto a dar ese testimonio a cualquier instancia, respondió lo siguiente:



“No, yo lo que quisiera es que alguien me imputara, que alguien pudiera probar que la campaña nuestra recibió un centavo, que alguien lo pudiera probar, y lo emplazamos, a cualquiera, incluso al señor que dijo eso de allá que pueda emplazar y demostrar que en la República Dominicana se ha recibido un centavo para esa campaña. No lo necesitamos, el pueblo apoyó nuestra candidatura en el 2012 y el pueblo la financió”.



Abogado de Joao desmiente



Ante las publicaciones de algunos diarios del país, el abogado de Joao Santana afirmó que la constructora Odebrecht, ni ningún otro grupo empresarial brasileño realizó pago por servicio de marketing y publicidad a las campañas electorales del presidente dominicano, Danilo Medina.



Fábio Tofic Simantob, hablando a nombre de su cliente, dijo que cuando se examinen las pruebas demostrará en la justicia cualquier información que afirme lo contrario.



“En nombre de mi cliente, Joao Santana, declaro públicamente que no hubo ningún pago de la empresa Norberto Odebrecht, ni de ningún otro grupo brasileño, para los servicios de marketing y publicidad de las campañas del presidente Danilo Medina. Cualquier información que afirme lo contrario es fruto del error o de la calumnia deliberada, y así quedará rigurosamente probado una vez se hayan examinado las pruebas”, aseguro el abogado.



Francisco Javier



De su lado, el exjefe de campaña del presidente Medina y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, desmintió también que Odebrecht haya aportado dinero para financiar la campaña electoral del mandatario y calificó de irresponsable esa denuncia.



Dijo que en ninguna de las campañas electorales del presidente Medina se utilizaron recursos mal habidos y que sus triunfos en los dos procesos electorales, fueron más que convincentes. Atribuyó esa versión como un plan “macabro” que pretende dañar la reputación y la buena imagen del mandatario.



“En República Dominicana hay libertad plena para expresarse y disentir, pero pretender manchar la honra de un hombre honesto, como el presidente Danilo Medina, es el peor acto de bajeza que he visto”, dijo Francisco Javier.



Indicó que el mandatario “es un hombre que siempre ha estado dedicado a su familia, al partido y ahora a trabajar sin descanso por su país para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos”.



Destacó que la vida política y privada de Medina, “antes de ser presidente y en la actualidad”, ha sido intachable, por lo que entiende, “es un ejemplo a emular por la juventud y las venideras generaciones”. Apuntó que no se saldrán con “la suya” los que, según dijo, buscan manchar la buena reputación del presidente Medina, porque la verdad siempre sale a flote”. Afirmo que la oposición tiene todo el derecho de combatir a Medina en el campo de las ideas, pero no basándose en una mentira.

Dice no tiene nada de malo el financiamiento

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, salió en la defensa del Jefe de Estado Danilo Medina, respecto al supuesto financiamiento que hiciera la constructora Odebrecht a la campaña presidencial del mandatario en el 2012. Pared Pérez fue enfático en decir que recibir financiamiento o donativo de una empresa privada no está prohibido por la ley, por lo que, de comprobarse que sea cierto, no hay nada malo. “¿Dónde está lo mal hecho… lo prohíbe la ley?”, acotó el también presidente del Senado al ser cuestionado por periodistas de la fuente.



Señaló que las investigaciones en el país no han concluido, por lo que habrá que esperar y no apresurarse. “Porque si hay una persona que no tiene de qué arrepentirse porque no ha hecho lo mal hecho ese es Danilo Medina”, dijo. “Las personas que han pensado en un juicio político es aventurero y temeridad propia de aquellas personas que parecen que no tienen conocimiento de lo que están hablando”, puntualizó.