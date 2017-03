Fernando Rodney vuelve con su arma de reglamento

BRADENTON, FLORIDA. Fernando Rodney volvió con su arma de reglamento: un plátano que le acompaña al cinto y no hay forma de que lo deje. “Ando con ese plátano. Ese me acompaña en todos los momentos porque me dio cosas buenas y aquí tenemos este”, dijo ayer el derecho a elCaribe en un aparte del entrenamiento del conjunto dominicano en el Lecom Park antes de un partido frente a los Piratas de Pittsburgh.



Rodney fue una de las figuras importantes de la corona obtenida por República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol de 2013. Se hizo famoso por la señal de “la flecha” tras lograr el salvamento al final de los partidos y por andar con un plátano para todos los lados, salvo los momentos en que está en acción porque no es permitido por las reglas del juego. Ni hablar de la célebre y aclamada que ha sido la expresión de “Plátano Power” (el poder del plátano en español) y el “Mangú Power” (el poder del mangú).



Aquella vez le dio suerte, dijo el nativo de Samaná, a quien tras preguntarle por el usado hace cuatro años se limitó a decir “lo bueno no se madura, se mantiene”, y luego soltó una sonrisa. “Estamos, como quien dice en pie de guerra. Entonces llegar a los campos de entrenamiento desarmado es un peligro, hay que andar armado”, señaló el veterano Rodney. “Entonces cuando me preguntan por mi arma de reglamento, ahí digo presente”, dijo mientras retiraba de su cintura, incrustado en su pantalón de juego, su plátano.

Antes de conversar con elCaribe, Rodney estaba en una jornada de estiramiento con su banano verde encima sin que le molestara.



El relevista derecho, uno de los más pintorescos en todo el béisbol debido a su humor y la manera en que puede imitar aves y entonar ciertas canciones, especialmente bachata, le tiene su simbología al rubro dominicano.



“Eso significa unión, motivación, amor y libertad”, explicó con la calma de un catedrático de teología.



Rodney aprovechó para decir que el equipo dominicano está unido en su meta de repetir la corona en este Clásico Mundial. “Todos estamos enfocados en eso”, dijo. “La química es buena y los muchachos de ofensiva saben que deben hacer par de carreras y nosotros en el picheo, tanto abridor como de relevo, nos encargamos del resto”.



Solo tiene una queja. “Espero que nos pongan más salami en el desayuno. Un poco más, del grueso, del que el cuchillo lo siente”, dijo Rodney, motivando risas de los presentes, entre ellos Carlos Martínez. Fernando Rodney es tremendo relevista y un señor personaje.

Su personalidad jovial es apreciada por todos

De primera impresión, Fernando Rodney luce un tipo duro. Su anatomía y hasta su cara de hombre circunspecto engañan a más de uno. Fernando, junto a José Reyes, es probablemente el tipo más jovial del equipo dominicano. Es por eso que la prensa dominicana acreditada aquí no le pierde ni pie, ni pisada, así que con calma, y con especial atención, Rodney se abre tanto en las entrevistas que es imposible conversal con él y no reír.