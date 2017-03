Machado, Marte y Polanco guían a RD sobre Piratas

Gregory Polanco y Starling Marte batearon cinco imparables entre los dos frente a su equipo en las Grandes Ligas y guiaron al combinado de República Dominicana a un triunfo 10-6 sobre los Piratas de Pittsburgh. Este fue el segundo y último juego de preparación con miras al Clásico Mundial de Béisbol para los dominicanos. Fue celebrado en la Lecom Park, sede primaveral de los Bucaneros, en Bradenton, Florida.



Después de conseguir un sexto acto de nueve anotaciones, la escuadra tricolor arranca hoy en el Grupo C del Clásico Mundial con un choque frente a Canadá. Polanco, jardinero de los Piratas, bateó tres indiscutibles, incluido un doble para la escuadra quisqueyana, que igual contó con tres de su compañero en esa organización, Marte, e imparable y jonrón de dos carreras de Manny Machado. Marte y Machado remolcaron dos carreras cada uno. República Dominicana sólo usó a dos lanzadores que se encuentran dentro del roster: el abridor Wily Peralta y José Rafael Díaz, quienes no lanzaron en el partido del miércoles contra los Orioles de Baltimore. Después de este partido, los dominicanos usaron en calidad de préstamo a seis lanzadores de los Piratas. Díaz no sacó un out, permitió tres hits y tres anotaciones en la segunda entrada, con las que los Piratas se fueron delante 3-0.



Otros resultados



En otros resultados de partidos de equipos que van al Clásico con franquicias de las Grandes Ligas, Venezuela venció 11-0 a los Reales de Kansas, los Gigantes de San Francisco se impusieron a Puerto Rico y los Yankees de Nueva York al conjunto de Canadá.



Los Atléticos de Oakland se impusieron por blanqueada (7-0) a la representación de Italia.