Delgado, cerca del triple doble ante Villanova

10/03/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

El dominicano Ángel Luis Delgado se repuso a problemas de faltas tempraneros para anotar 12 puntos y tomar 16 rebotes en la apretada victoria 82-76 de los Piratas de Seton Hall sobre Marquette en los cuartos de final del Torneo de la conferencia Big East de la NCAA.



Delgado también agregó nueve asistencias en ruta a su doble doble seguido número 13 y el 26 en sentido general en esta temporada.



Desde el principio, el plan de las Águilas Doradas de Marquette era dobletear a Delgado. Funcionó, pues el dominicano tuvo que pasar el balón muchas veces, lo que lo acercó al triple doble. “Le dije al coach que me pusiera de nuevo”, dijo Delgado cuando se enteró de que le faltaba poco para convertir el triple doble. “Él me dijo que podía lesionarme entonces le dije que mejor me quedaba en el banco”. Solamente un jugador ha hecho triple en este torneo en 2017. El dominicano empieza a aparecer en las publicaciones especializadas en proyectar talento para el draft de la NBA.



Los Piratas, actuales campeones del torneo de esa famosa conferencia, ahora van a las semifinales, etapa en la que jugarán hoy ante los Wildcats de Villanova, segundo ranqueado en toda la nación, que ayer venció a Saint John’s con marcador 108-67.



Ese partido es a partir de las 6:00 de la tarde.



Villanova barrió a Seton Hall con un margen de victoria de 26 puntos.



Myles Powell anotó 17 unidades para Seton Hall, que ha ganado ocho de los últimos diez partidos mientras que Khadeen Carrington agregó 19 unidades, Madison Jones aportó otros 13 y Desi Rodriguez 11. Andrew Rowsey marcó 23 tantos para ser líder de la ofensiva de Marquette (19-12), que está en su primer torneo desde 2013.