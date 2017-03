Yolanda Martínez acude ante comisión de Diputados por presunta licitación que favorece a su pareja

La presidenta de ProCompetencia, Yolanda Martínez, acudió este viernes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para tratar el tema de la licitación que favorece a una empresa vinculada a su compañero sentimental.

Martínez reiteró la transparencia con que, según dice, se ha desempeñado al frente de la institución que dirige.

Dijo por ello ha acudido a la comisión de Hacienda para entregar un informe pormenorizado, para que sea este organismo y las instituciones visitadas por ella, quienes decidan sobre este caso.

“Defiendo mi transparencia, justamente señores los que tienen que hablar son las instituciones que nosotros hemos apoderado. Yo fui a Compras y Contrataciones que tiene todo el expediente, incluyendo algunas cosas que se dan como primicia están ahí todas. Yo fui a la Comisión de Hacienda para que me recibieran y ustedes saben que me están recibiendo para yo explicarle cómo es que se ha gastado cada centavo y si me quieren preguntar de ese caso también, le mandé una carta al Pepca, con copia al Procurador para ponerse a su disposición, de manera que no tengo ningún problema “, sostuvo.

Mientras que el diputado Tulio Jiménez, miembro de la comisión, dijo que ahora se estudiará el informe para posteriormente arrojar luz sobre la verdad de los casos planteados por Martínez.