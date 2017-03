Aplazan para el 18 de mayo el caso de Carla Massiel

11/03/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

El Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo aplazó para el próximo 18 de mayo la audiencia que se sigue contra tres imputados por la muerte de la niña Carla Massiel. El aplazamiento se produjo a los fines de que el abogado de Liliana Santana y Luis Rivas sea apoderado de la acusación particular que presentaron en su contra los familiares de Carla.



A la audiencia de ayer acudió por primera vez Liliana Santana, quien “por medidas de seguridad, ingresó a la sala de audiencias por una puerta diferente a la de los imputados”, indicó su abogado.



El abogado de los querellantes, Plutarco Jáquez, explicó que Santana fue incorporada al proceso luego de que presentaran una acusación particular, debido a que el Ministerio Público no la incorporó al expediente inicial.



“Liliana Santana fue señalada por Dawin Trinidad Infante como una de las responsables de la muerte de la niña y a pesar de eso la Fiscalía de Santo Domingo la dejó fuera”, denunció.



Este es el tercer aplazamiento del juicio preliminar que se sigue por el caso del asesinato de la niña Carla Massiel, quien fuera secuestrada el 25 de junio del año 2015 y su cadáver encontrado el 16 de agosto de 2016. Por este hecho fueron imputados Dawin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez (Chuti), quienes cumplen prisión preventiva como medida de coerción.



El año pasado la Fiscalía de Santo Domingo, reformuló la acusación a los implicados en el caso debido a que en principio se había tipificado el hecho como desaparición y sustracción, pero a raíz del hallazgo del cuerpo de la menor se determinó que se trataba de un homicidio.



En reiteradas ocasiones el imputado Darwin Trinidad Infante ha dicho que la menor fue ultimada para sacarle los órganos y que él solo participó en el entierro de su cadáver.



Además, señaló que las autoridades quieren tapar una red dedicada al tráfico de órganos y sostuvo que hay personas poderosas implicadas en el caso, que todavía están libres.