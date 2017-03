Lo cortos del Clásico Mundial de Béisbol 2017

Los artistas Milly Quezada y John Secada entonaron los himnos de República Dominicana y los Estados Unidos, respectivamente. Los dominicanos presentes en el Marlins Park acompañaron a la “Reina del merengue” a cantar las notas del himno patrio.

Los inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown Pedro Martínez y Joe Torre hicieron los lanzamientos de honor. Ambos recibieron una gran ovación de parte de los miles de fanáticos que llenaron a capacidad la casa de los Marlins de Miami.

Tras el tercer lanzamiento de Edinson Vólquez, el partido se demoró por varios minutos luego de que la zapatilla derecha del abridor dominicano acumulara una gran cantidad de lodo debido a las malas condiciones en el que se encontraba el montículo en ese momento. Trabajadores del estadio acondicionaron el box y el partido pudo reanudarse a seguidas.

Pedro Martínez está “regao” porque República Dominicana no fue sede de una de las primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol. “Me siento mal por todo eso. No sabe la cantidad de personas que se quedaron en el país, con las condiciones de pagar una entrada, pero no un vuelo”, dijo Pedro durante una improvisada rueda de prensa con los periodistas que allí cubren las incidencias de la justa mundialista.

Por cierto, hablando de periodistas, un total de 400 miembros de la prensa dominicana envió sus solicitudes de acreditación, pero solo 200 recibieron sus credenciales.

revio al partido entre República Dominicana y los Estados Unidos, en las afueras del estadio una orquesta de merengue deleitaba a los seguidores de ambos conjuntos, quienes bailaban hasta más no poder.

Robinson Canó recibía la ovación de “MVP” por parte de los fanáticos criollos cada vez que se paraba en la caja de bateo a agotar un turno.

El termómetro entre quien hacía más “bulla” de los dominicanos y los norteamericanos en ocasiones era difícil de medir.

El estadio Marlins Park acoge en su interior un total de 36,742 fanáticos. Es un moderno parque inaugurado en 2012. La inversión para la construcción del estadio fue de 515 millones de dólares. En julio próximo será la sede la edición 86 del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.