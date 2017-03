El púgil mexicano Julio César Chávez Jr recibirá (el seis de mayo en Las Vegas, Nevada), un duro nocaut por parte de su paisano Saúl -Canelo- Álvarez, sentenció este lunes en el ex cuatro veces campeón mundial Roberto "Mano de Piedra " Durán, sindicado como el mejor boxeador latino de todos los tiempos.

Al mismo tiempo, Durán, en una entrevista con el periodista Salvador Rodríguez, reportero de la cadena deportiva-digital ESPN, formuló fuertes críticas al padre de Chávez Jr, Julio César Chávez (senior), por aceptar que su hijo pactara una pelea con Canelo Álvarez.

Y precisó que "lo siento mucho, pero con el respeto que usted me merece (Julio César Chávez padre), usted no sabe de boxeo. Usted no sabe de boxeo porque acepta con su hijo vaya a una pelea con Canelo Álvarez a quien no tiene ninguna posibilidad de vencer".

"Julio César Chávez Jr va a ser noqueado por Canelo Álvarez...se lo dice Roberto Durán y usted, Julio César Chávez padre, no sabe nada de boxeo. Y no sabe de boxeo porque ha permitido que su hijo enfrente a Canelo Álvarez ", argumentó Durán quien en sus tiempos de gloria conquistó cuatro coronas mundiales en otras tantas categorías (ligero, welter,mediano junior y mediano).

El sensacional exboxeador panameño logró ganar sus cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones al derrotar por nocaut en el 13 avo round al escocés Ken Buchanam (le arrebató el cetro ligero el 26 de junio de 1972); a Sugar Ray Leonard (derrotado por decisión unánime en 15 asaltos...le quitó el cetro welter; venció al estadounidense Dave Moore, a quien noqueó en el octavo round el 16 de junio de 1983 y se adueñó de la faja del peso mediano junior y -el 24 de febrero de 1989, en Atlantic City- dispuso por decisión dividida al también estadounidense Iran Barkley) y capturó el cinturón mediano..

Según Mano de Piedras Durán, quien colgó los guantes en el 2000 después de tener un expediente de 120 peleas en un largo trabajo de cinco décadas -desde 1968 hasta el 200- (perdió 16 peleas y noqueó a 70 rivales), JC Chávez Jr cometió un "grave error" al aceptar contender con Canelo Álvarez, actual monarca mediano junior avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Dijo que no se explica por qué Julio César Chávez (senior) dejó que su hijo pactara el combate con Canelo Álvarez..."y por eso es que digo que Julio César Chávez (padre) no sabe de boxeo", acotó.

Sin embargo, Durán cree que en caso de que se dé una "sorpresa" y que la pelea la gane Chávez Jr, entonces le aconsejaría a Canelo Álvarez que se retire del boxeo.

Lo que le dijo Durán al periodista de ESPN Salvador Rodríguez.

PANAMÁ.- "De leyenda a leyenda, el tetracampeón mundial Roberto 'Manos de Piedra' Durán criticó al 'César del Boxeo', Julio César Chávez, por permitir que su hijo peleará con Canelo Álvarez el 6 de mayo, pues no hay forma de que Julio César Chávez Jr. gane la pelea, y si entonces la gana, pidió a Saúl se retire.

