Whitt lamentó falta de nombres en Canadá

La selección canadiense que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2017 fue sobre-anotada 21-3 en sus tres derrotas del Grupo C. Los pupilos del mánager Ernie Whitt tuvieron una ventaja en el marcador para un total de dos innings, cuando picaron adelante 1-0 ante Colombia el sábado antes de caer en dicho encuentro por 4-1.



Con Ryan Dempster abriendo dos de los tres juegos a sus 39 años de edad -luego de no haber lanzado a ningún nivel desde el 2013- más una falta de figuras de costumbre, Canadá topó con equipos de más talento como República Dominicana, los Estados Unidos y Colombia. “Para ser honesto, si queremos competir a este nivel en el Clásico, tenemos que contar con todos nuestros jugadores profesionales”, dijo Whitt. “Es que no podemos poner nuestro roster contra Dominicana y EE.UU. si no tenemos a todos nuestros grandes ligas”