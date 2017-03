Manolo Ozuna: “El teatro es parte de mi ADN”

Aunque la popularidad le ha llegado por las vías del humor, el que entretiene en la televisión y el cine, Manolo Ozuna no deja de amar los escenarios teatrales que lo formaron como actor. Y precisamente, a este mundo de los aplausos más íntimos vuelve con “Qué lío con las redes”, una obra que está basada en todos los problemas que los seres humanos, sobre todo en las relaciones de pareja y en la familia, enfrentan con respecto a las redes sociales; las cuales, según dijo, puede que nos comuniquen con el que está lejos, pero nos incomunican con el que está a nuestro lado.



“Tenemos al que está al lado, y estamos metidos en el celular cuando nos reunimos (risas)… Podemos estar conversando con una persona que está en China y no hablamos con quien se encuentra cerca de nosotros. Fíjate que se da mucho en el área familiar, que uno invita a la familia a una reunión, y de momento sentimos un silencio y nos damos cuenta que todos estamos en nuestro mundo de las redes sociales. O llega una gente a tu casa o a un negocio y lo primero que te pide es la clave de wifi (risas)”, indica Ozuna al revelar parte de la línea que alimenta el guion que escribió para esta obra, la cual vuelve a unirlo este fin de semana con Mabel Henríquez, Helen Perdomo y Pepe Sierra, en la sala Ravelo del Teatro Nacional.



La pieza concentra una gran carga de humor, pero sin dejar de ser una crítica contra esta plataforma digital que ha transformado radicalmente las relaciones primarias de los seres humanos. Todo este estilo de vida que se da a partir del boom de las redes sociales es lo que inspira a Manolo Ozuna para regresar al teatro con esta producción, tras el éxito de “Ven y Cásate Tú” (2015).



“Es primero una comedia, de principio a fin, con buen contenido social. Es para que el público se ría y reflexione”, dijo el comediante durante una entrevista con elCaribe. Indicó que, independientemente de que sean figuras, porque ese es un atractivo que no se puede negar para el éxito taquillero de la propuesta, los actores que elige deben tener un vínculo con el teatro o cierta vocación con este mundo del entretenimiento. “Por ejemplo, el pasado año trabajé con Phillip Rodríguez, quien es un teatrista de toda la vida; trabajé con Gabriela Melo, que había hecho un poco de teatro; Helen Perdomo, que es teatrista y es reconocida en el área de la danza, y en el caso mío, que mi formación primera es en el teatro”, valoró.



Dijo que en el teatro la disciplina y la vocación son piezas fundamentales. “Es un mundo de mucho sacrificio, no deja dinero, pero a mí me gusta”, puntualizó.



Precisamente en este tipo de escenarios es donde Manolo Ozuna, dice, siente que se expresa como artista, más que como comediante o figura del cine y la televisión. “En el teatro es que yo logro expresar lo que creo de la sociedad, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo; es mi medio de expresión”, confesó.



“En el cine, en la televisión y en la radio a mí me va muy bien, me pagan bien, no me puedo quejar, pero en el teatro es al revés, ahí yo soy el que invierte, me sacrifico, me tiro a la calle, me fajo con instituciones (para buscar patrocinio). Estudié teatro y lo hice por vocación, y esta es una manera de yo volver a vivir mi catarsis. Por eso una vez al año hago una obra, la produzco y me entrego por completo, porque el teatro es parte de mi ADN”, agregó Ozuna.



Desde que regresó hace varios años al mundo del entretenimiento dominicano, el reconocido humorista no ha tenido límites para seguir creciendo en campos como el cine y la televisión, Sin pensarlo dos veces, agradece el apoyo que le ha brindado el actor y director Roberto Ángel Salcedo desde su llegada de Estados Unidos. “Regresé en el 2013 y ese mismo año hice cinco películas, y hasta la fecha no he dejado de trabajar. Roberto Ángel es mi hermano, mi amigo y también se ha convertido en mi mecenas”.

Lamenta que se olvide la Ley de Mecenazgo

Manolo Ozuna sostuvo que hacer teatro en la República Dominicana es poco rentable, por lo que pidió a las autoridades retomar el proyecto de Ley de Mecenazgo, del exdiputado Manuel Jiménez, exmiembro del Consejo Presidencial de Cultura. En ese sentido, cree que ha faltado la unión entre los artistas para que esta pieza sea aprobada. “Es una pena que la Ley de Mecenazgo se haya caído, la cual nos permitiría apoyo desde el punto de vista empresarial con las exenciones fiscales, como pasa en el cine”, puntualizó.