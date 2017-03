Alcaldes acuerdan elaborar propuesta para aumentar pago en Duquesa

Los alcaldes del Gran Santo Domingo acordaron la mañana de este jueves elaborar una propuesta que estipule un aumento en el pago por toneladas vertidas en el vertedero Duquesa a la empresa que lo gestiona con la condicion de que la compañía mantega el horario anterior de sus operaciones.

A esa acuerdo llegaron los alcaldes tras participar en una reunion donde estuvo presente el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, como mediador del conflicto que protagonizan los ayuntamientos y Lajun Corporation, empresa que maneja en vertedero.

Domínguez Brito abogó por un diálogo entre las autoridades municipales y la empresa que tambien se atribuye los terrenos del vertedero.

No obstante, dijo que el diálogo no está supeditado al peligro que pueda confrontar el Gran Santo Domingo en termino de salubridad y daños al medioambiente. "No es posible, no es tolerable las medidas en materia de restrinción de horario que límite a las alcaldías a realizar su trabajo", sostuvo.

Mientras, el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, comunicó que ese ayuntamiento está dispuesto a aumentar de tres dólares que pagan por tonelada de desechos solidos vertidos a cuatro.

Advirtió que de no funcionar el vertedero en el horario anterior, mañana mismo iniciaría una crisis en el servicio.