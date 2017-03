Aumento maestros implica erogación de $3 mil millones

El aumento salarial de un 10 por ciento para los profesores del sector público implicará un desembolso de más de RD$3 mil millones, según reveló ayer el ministro de Educación, quien manifestó su esperanza de que la medida pondrá fin a las protestas que se escenifican en distintos puntos del país y hará retornar el clima de armonía en las escuelas y liceos.



Tras rubricar la firma del acuerdo con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Andrés Navarro reconoció la capacidad de diálogo demostrada por los miembros de la Comisión de Dignificación Magisterial que desde el pasado 13 de febrero comenzaron a buscar soluciones a las demandas de los profesores y lograron concluir con un acuerdo de 23 puntos que además del aumento salarial a partir de agosto, prevé soluciones puntuales a varios de sus reclamos.



En ese sentido, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, insistió en que este ha sido el acuerdo más beneficioso firmado por el sindicato en sus casi 47 años de existencia y llamó a sus pares a regresar a las aulas con la certeza de que este ha sido el acuerdo posible, pues “el ideal no lo hemos firmado todavía. Eso no quiere decir que no procuremos en lo adelante llegar a ese acuerdo ideal”, dijo.



El acuerdo, firmado por trece de los 21 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP que asistieron al acto en la sede del Ministerio, también contempla incentivos de entre un 17 a un 32% a partir de enero tras la aplicación de la Evaluación por Desempeño este año en todos los niveles y modalidades; la aplicación de un viático mensual para los maestros que laboran en tres mil centros educativos rurales de difícil acceso, incluidos los que residen en las zonas marginales urbanas de Santo Domingo y Santiago; el pago de las licencias pre y postnatal de manera puntual a las maestras, hasta el pago de las licencias por enfermedad común.



Asimismo, Eduardo Hidalgo destacó la integración de más de tres mil maestros al proyecto República Digital, que implica la entrega de igual número de computadoras en el mes de agosto para el programa piloto; el suministro del desayuno y almuerzo escolar para los estudiantes del Programa Prepara, la entrega temprana de los útiles escolares a las familias, así como la agilización del proceso de terminación y reparación de escuelas.



Con respecto a los profesores jubilados, Hidalgo dijo que se gestionará un decreto para incluir a aquellos que no fueron beneficiados con el incremento que llevó a RD$15 mil sus salarios y para que el pago se haga de manera retroactiva.



El convenio rubricado también estipula la mejora del seguro médico SEMMA y “hacer el correspondiente levantamiento para iniciar de inmediato varias Casas Club de los Maestros, en diversas comunidades del país, para este año 2017. Al final del mes de marzo la ADP entregará una relación de las casas club a construir”.



División del sindicato



El presidente de la ADP, también aprovechó para llamar al fortalecimiento del sindicato pues, “un sindicato dividido, un sindicato que no es escuchado, que no es respetado ni por las autoridades ni por sus miembros, es un sindicato que no merece llamarse sindicato. Gracias a Dios, esa no es la condición hoy de la ADP”, dijo.



Asimismo, resaltó que la responsabilidad y madurez de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que “se pusieron las faldas y los pantalones de un adulto” y firmaron el acuerdo.



Hidalgo reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP tiene previsto reunirse hoy con los presidentes de las 155 seccionales municipales del país para evaluar la situación interna del sindicato a raíz de las movilizaciones y paros de docencia que se han convocado esta semana en reclamo de la aplicación inmediata del incremento salarial.



Navarro dice ha primado el respeto



Por su parte, el ministro Andrés Navarro resaltó el clima de respeto que en todo momento ha mantenido el Minerd y toda la comunidad educativa frente al Comité Ejecutivo de la ADP, así como la reciprocidad mostrada por el gremio.



“Esperamos que a partir de ahora se sienta un clima de armonía y tranquilidad en todos los planteles escolares públicos, y se propicie una docencia ininterrumpida que sólo tenga como norte mejorar la calidad de la educación como aspiramos todos, comenzando con el presidente Danilo Medina”, refirió.



Recordó que el próximo año volverán a aplicarse las pruebas internacionales Pisa y que lograr que los estudiantes de 15 años logren un buen desempeño depende de un clima de armonía y trabajo en los centros educativos.



En procura de todo eso, el ministerio ha hecho todas las previsiones en el marco de este acuerdo para que podamos ir cumpliendo con cada uno de estos puntos.



Defiende pulcritud de concurso



El funcionario también se refirió a la denuncia de aspirantes a maestros, que acusan a la institución de manipular la plataforma para que muchos de ellos no pudieran aprobar el concurso de oposición para entrar a la base de elegibles para la carrera docente.



En ese sentido, dijo que el pasado concurso en el que participaron 12 mil personas, tuvo resultados históricos, en donde lograron aprobar los tres niveles más de seis mil participantes, equivalentes a un 52%.



“En definitiva, tuvimos un 52% de aprobación. En el último concurso que se había hecho apenas el 40% aprobó. Bajo ninguna circunstancia puedo aceptar un alegato de que el personal técnico nuestro o la plataforma creó condiciones para evitar que docentes o licenciados en educación pasaran la prueba porque los indicadores objetivos indican que antes nunca se había aprobado tanto como ahora”.



Advirtió que aunque está dispuesto a dialogar para conocer las inquietudes que tienen los que no aprobaron el concurso y saber cuáles aspectos y mecanismos del concurso se pueden mejorar, no aceptará ninguna acusación o insinuación de fraude.



Reveló que existen alrededor de tres mil postulantes que quedaron en la base de datos de elegibles que serán llamados a medida que se inauguren nuevos centros escolares en el país.



Evaluación docente



Según el documento firmado ayer por las partes, la Evaluación del Desempeño a los docentes se realizará entre los meses de abril y noviembre del presente año 2017 y el incentivo que se derive como resultado de la misma se aplicará en enero del próximo año 2018. Su propósito es impactar positivamente la calidad del sistema educativo y mejorar la calidad de vida de los docentes en función de sus resultados.



La Evaluación será guiada por los principios y propósitos estipulados en el Estatuto Docente Reglamento No. 639-03, el cual establece valorar la calidad del desempeño docente, estimular el compromiso del docente con su rendimiento, su desarrollo profesional y la formación continua para el mejoramiento de la calidad de la educación; y tiene como principios fundamentales la integralidad, corresponsabilidad, equidad y el sentido ético.



Los resultados de cada docente deberán ser adecuadamente utilizados por el Minerd, para identificar las fortalezas, debilidades y las oportunidades de mejora de cada docente y, en base a esos hallazgos, diseñar programas de acompañamiento y capacitación para la mejora de las competencias de maestros y maestras, según la evaluación individual e institucional de cada dependencia.

Asistieron trece de los 21 miembros del Comité

Por el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP asistieron a la firma del convenio Francisco Herrera, Primitiva Medina, Víctor García, Julio Canelo, Zoraida Trinidad, Hilario de Jesús Méndez, Abel González, Samuel Sena, Tomás Pichardo, Danilo Caminero, Radhamés Cepeda, Franco César Sabino y Osmeldi Tapia. En tanto, el ministro de Educación estuvo acompañado por la viceministra Denia Burgos, de Asuntos Pedagógicos; Yuri Rodríguez, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA); el viceministro Víctor Sánchez; Radhamés Rodríguez, viceministro Administrativo, y Julio Santana, director de Gabinete del Minerd, entre otros funcionarios.