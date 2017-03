Charlie Mariotti califica de “procedentes e improcedentes” declaraciones de Felucho sobre Odebrecht

El senador Charlie Mariotti consideró este jueves como “oportunas e inoportunas, procedentes e improcedentes” las declaraciones de Félix Jiménez -Felucho- de que alegadamente todos en el Comité Político del PLD sabían de las sobrevaluaciones de la Odebrecht en la ejecución de obras en el país.

Dijo que en todo caso lo que Jiménez tenía que haber hecho era un “mea culpa”, debido a que en su calidad de ex ministro tenía conocimiento de todo lo que denunció.

El legislador habló al ser abordado por la prensa en la Procuraduría General de la República, donde acudió a “dar apoyo” al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien fue citado por el caso Odebrecht.

Marriotti contestó preguntas sobre las siguientes palabras que se le atribuyen a Jiménez: “Estoy absolutamente convencido de que si se le hace una auditoría técnico y financiera, la mayoría de las obras que realizó Odebrecht están todas sobrevaluadas”.

“Procedentes e improcedentes, oportunas e inoportunas y entiendo que son responsables y a la vez irresponsables. Ahora voy a decir porque: eso que él (Felucho) dijo es oportuno, bueno porque en un momento que se está debatiendo todo el asunto resulta y hasta oportuno y es hasta conveniente para muchísimos sectores que adversan al gobierno y conveniente para sectores que están reclamando la no impunidad, cosa que es correcta, es un deber cívico reclamar la no impunidad, ahora bien, ¿él no es miembro del Comité Político, él no ha sido ministro de este gobierno y de los gobiernos del PLD o no?, entonces ese reclamo el debió hacerlo, en su momento, de mandarle al Partido de la Liberación Dominicana, al Comité Político que hiciese una investigación o emplazar al presidente del partido que era presidente de la República o al mismo presidente de la República actual, entonces lo que el debió decir, en todo caso, fue un mea culpa, hacer un mea culpa, nosotros debimos en su momento reclamar porque sabíamos que estas obras estaban siendo sobrevaluadas, y el Comité Político debió pedir la intervención de nuestros presidentes, entiéndase Leonel Fernández y Danilo Medina, pero de repente usted decir ahora que las obras están sobrevaluadas, de manera indirecta referirse a un ministro del gobierno” , expresó Mariotti.

“Bueno tendríamos que pedir las actas y ver si fue en el momento que Pedritín Delgado Malagón creo que fue al Comité Político a hablar de esas cosas y creo que en ese momento también se hablaba de que había un problema con la ruta de la autovía del Coral, algo así, entonces habría que ver si fue en ese momento que él lo reclamo o si era una petición de muchas voces, verdad?, pero creo que entonces el pecó por omisión, el pecó por omisión”, dijo a la pregunta de que si era cierto que Jiménez informó del hecho al partido.