Procuraduría cita para hoy a Reinaldo Pared Pérez por el caso Odebrecht

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, fue citado para acudir este jueves a la Procuraduría General de la República en la continuación de la investigación que realiza la entidad del caso Odebrecht.

Pared Pérez, quien también es secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, deberá acudir al lugar a las 12 del mediodía.

La Procuraduría ha interrogado a varias personas, entre ellos senadores, funcionarios y ex funcionarios del gobierno, en relación al soborno en que incurrió la empresa brasileña para la adjudicación de obras en el país.

Entre las personas interrogadas están los ex presidentes del Senado Jesús Vásquez y Andrés Bautista; Alfredo Pacheco, ex presidente de la Cámara de Diputados; Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas; Radhamés Segura y César Sánchez, ex administradores de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); los ex directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, Freddy Pérez y Alberto Holguín; Ángel Rondón, quien fue como imputado de recibir los 92 millones de dólares del soborno.