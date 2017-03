El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, afirmó este jueves que en ningún momento el Comité Político del PLD fue enterado de las irregularidades de la compañía Odebrecht en la adjudicación de obras en el país, como denunció Félix Jiménez –Felucho-.

En ese sentido, dijo desconocer de dónde éste sacó esa versión. “Yo no sé en qué reunión, y no he faltado a ninguna, del Comité Político se conoció eso que dice Felucho. Yo no sé de dónde Felucho saca eso , de que eso fue apoderado en el Comité Político”, sostuvo el legislador al ser cuestionado sobre las declaraciones de Jiménez.

Expresó que solo en una ocasión el Comité Político del PLD trató el tema de la Odebrecht y fue cuando trataron sobre la carretera del Coral, la cual, según dijo, Felucho pidió cambiar el trazado de la vía “por un interés personal” cuando fue secretario de Turismo.

“Porque él -Felucho- estaba interesado en que tuviera trazado otra ruta y recuerdo como ahora que a esa reunión del Comité Político se invitó al ingeniero Pedritin Delgado y el ingeniero Pedritin Delgado explicó el por qué iba a tener ese trazado la vía del Coral”.

“Esa vez él tenía un interés personal “, dijo Pared Pérez, tras ser interrogado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.

Pared Pérez indicó que “en verdad que yo no sé qué busca ni que persigue Felucho con este tipo de declaraciones, que no le encuentro razón de ser “.

Al referirse a lo tratado durante el interrogatorio sobre el caso Odebrecht, Pared Pérez sostuvo que el procurador le preguntó si él había tenido algún tipo de vínculo con los directivos de Odebrecht y aseguró que nunca lo ha tenido.

Dijo estar esperanzado en que la Procuraduría General de la República arribe a una conclusión determinada y que el que sea responsable se someta a la justicia.

“Yo estaba esperando que me citaran y yo había solicitado que se me citaran porque yo entiendo que si ha habido sobrevaluación, si ha habido algo irregular que sean sometidos los responsables”, manifestó.

Pared Pérez dijo que durante sus gestiones y en la de Cristina Lizardo “nunca ha habido ni quisiera ni directa ni indirectamente algún asomo de soborno para aprobación de alguna iniciativa”.