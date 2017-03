UNPHU Emprende trae Get In The Ring Santo Domingo: concurso del millón de euros

La Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), a través de su Centro de Emprendimiento UNPHU Emprende, realizarán una competencia de emprendimiento Global denominada Get in the Ring Santo Domingo.

La competencia Get In The Ring tiene por objeto impulsar y consolidar el crecimiento de los emprendedores y conectarlos a una escala global. Convoca a participar a empresas y startups que están en una fase temprana de emprendimiento con un máximo de siete años de operación.

La competencia se celebra en más de 100 países, donde batallan más de 10,000 startups. Los concursantes tendrán la oportunidad de llegar a la final global, a celebrarse este año en Singapore y ganar un millón de euros.

La evaluación de los emprendedores se centrará en cinco áreas; equipo de trabajo para saber si un equipo es sólido; logros que han obtenido como organización; modelo de negocio y la innovación como factor determinante; finanzas de flujos en cajas de ingresos y el crecimiento y la escalabilidad.

Entre los requisitos para la participación de los startups se encuentran; ser innovadores; tener un modelo de negocio escalable; ser capaz de hablar con fluidez en Inglés; tener visa americana y ser una empresa o startups que esté en fase temprana de emprendimiento.

Además el o los postulantes deben ser fundadores de la empresa, demostrar que tienen un gran potencial de crecimiento y escalabilidad del negocio. Las empresas deben estar facturando hasta medio millón de euros o RD$ 30,000,000.

Las etapas del proceso son; registro de participantes desde el 15 de marzo hasta al 06 de abril de 2017; preselección de 15 concursantes el 7 de abril de 2017 y luego la selección de siete finalistas el 13 de abril de 2017.

Luego continuará la preparación de los finalistas desde el 17 al 19 de abril de 2017. El evento Get in the Ring Santo Domingo será el 20 de abril de 2017 en el auditorio Horacio Álvarez Saviñón de la UNPHU, y la gran final global en Singapore del 17 al 19 de mayo de 2017.

Al participar en el concurso se tendrá la oportunidad de conectar con aficionados; inversionistas; corporaciones; talentos; expertos y tener exposición global.

Participar en Get In The Ring Santo Domingo no es sólo ganar la competencia, el emprendedor es acompañado con un gran programa de capacitación y conferencias globales.

El formato de Get In The Ring es una experiencia de alto impacto donde los emprendedores “pelean” cara a cara en un ring de boxeo para dar a conocer su empresa o startups, y así, buscar oportunidades de crecimiento, clientes potenciales, y las relaciones con aquellos que pueden ayudarles a tener éxito.

Este año el concurso sólo contará con una categoría: campeón de peso ligero. El ganador en Santo Domingo ganará un boleto aéreo a la Final Global en Singapore y el premio Global de Get In The Ring es de un millón de euros para el ganador.

Sobre la UNPHU

Con 50 años de fundada, cuenta con una amplia oferta académica de grado, postgrado y educación continuada, que se fundamenta en los valores de la excelencia académica, el humanismo, la innovación, la sensibilidad medioambiental, el pluralismo y el compromiso social.

Su misión es contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad a través de la educación y formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido con la innovación y la aplicación del conocimiento para la solución de las problemáticas de la sociedad en su conjunto.