Liga de la Leche y Club de Madre dictan charla

“Con el patrocinio del periódico elCaribe, la Liga de la Leche RD y Club Madre y Bebé concluyeron su ciclo de conferencias “Creciendo Juntos”, dictadas por el pediatra español, doctor Carlos González. El evento se desarrolló durante tres días en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en la Biblioteca de la Universidad Católica Santo Domingo y el Colegio Bilingüe New Horizons.



El doctor González es uno de los máximos exponentes en métodos no conductivos, también conocido como crianza con apego, y es autor de libros sobre crianza, alimentación y salud infantil, incluyendo “Bésame mucho”, “Un regalo para toda la Vida” y “Mi niño no me come”, entre otros, destacaron los directivos de ambas instituciones.



Entre las entidades que apoyaron la iniciativa se encuentran Grupo CCN, Bebé Mundo, Librería Cuesta, Huggies, APS ARS, Primera ARS Humano, Sociedad Dominicana de Pediatría y Comisión Nacional de Lactancia Materna, entre otras.