Omar Vizquel cuenta con Miguel Cabrera

La selección de Venezuela, que está al borde de la eliminación del Clásico con 0-2 en el Grupo F, podría contar hoy con Miguel Cabrera en su partido contra Puerto Rico. “Miguel es un guerrero. Todo el mundo sabe de su (valentía)”, dijo el dirigente del equipo Omar Vizquel. “A lo mejor el día libre de hoy (ayer) lo ayuda mucho. Si está bien el sábado, lógicamente lo pondré en el lineup; es el capitán del equipo. Vamos a ver cómo se siente el día del sábado”. La superestrella de los Tigres de Detroit abandonó el juego del jueves contra la República Dominicana debido a rigidez en la espalda.



Según Vizquel, Cabrera venía sintiendo los dolores antes de dar su rodado.



“Se le apretó la espalda haciendo unos swings”, afirmó el capataz. “Cuando terminó el turno le pregunté si estaba bien, y no me gustó nada la respuesta que me dio. Lo saqué más que todo como medida de prevención”.