El reto de educar a los hijos en los tiempos actuales

Educar hijos en estos tiempos modernos es una de las tareas más difíciles pero a la vez uno de los más grandes desafíos. Indudablemente los esquemas de formación han variado, y tratar de formarlos como lo hicieron nuestros padres con nosotros, ya no es suficiente, ni muchas veces efectivo.



Los niños de hoy día están expuestos a grandes y acelerados cambios que van desde crecer en hogares donde ambos padres trabajan, convivir en un ambiente de cambios generados por el impacto de los grandes descubrimientos tecnológicos como la Internet y los video juegos, hasta la vulnerabilidad al uso temprano del alcohol, droga y vivencia no responsable de la sexualidad.



Por otro lado, la influencia que ejercen los medios de comunicación es cada vez más impactante, y la exigencia más alta por alcanzar modelos ideales de belleza, poder, dinero, éxito y fama; estas circunstancias entre otras, están llevando a que los padres se cuestionen y sientan inseguridad y angustia sobre la manera en que están educando a sus hijos.



Los padres de hoy sienten que tienen poca certeza y muchas dudas con respecto a la buena formación de los hijos; con frecuencia en la práctica los buenos deseos de hacer lo mejor para estos, se traduce en una permanente vacilación sobre lo que deben hacer frente a cada situación que se presenta en la vida familiar: si sancionan o no, si establecen límites o son más flexibles, si prohíben o permiten determinados comportamientos.



Ser padres en el mundo actual plantea constantes dilemas entre lo que es bueno y es malo, lo que debe hacerse y lo que no, lo que se debe o no exigir a nuestros hijos; esta situación nos lleva con afán a buscar respuestas y soluciones para enfrentar exitosamente este gran desafío.



De acuerdo con la pediatra y educadora sexual escolar Josefina Luna, educar en estos tiempos ciertamente ha dejado de ser lo que nuestros padres se encontraron cuando nos vieron nacer.



Educar a sus hijos, fue tarea sencilla. “A mi entender en estas últimas décadas existen franjas temporales donde se han ido cambiando las pautas de educación y contención del niño, y en cada bloque temporal el papel de los padres fue evolucionando en cuanto a complejidad respecto de lo que su función primordial le demanda: educar y contener a los hijos.



“Los tiempos han cambiado, y por ende los niños también, nos encontramos con pequeños cada vez más extrovertidos, más activos y con manejo de muchas más informaciones de la que manejaban sus padres y sus abuelos en su niñez”, dice la especialista.



Las nuevas generaciones, (Milennials, Generación Z) se describieron como niños con mayor desarrollo verbal, bajas destrezas motoras, desafiantes, con patrones de atención diferente, amantes de la tecnología y los medios audiovisuales. En particular, los nacidos después del 2010, se conocen como la generación “Alpha”, que se desarrollan con un dispositivo inteligente en la mano, están conectados a redes sociales y la Internet todo el tiempo; y serán más emprendedores, vivirán en un mundo mucho más competitivo en el área laboral, con empleos inestables y mayor producción debido a los cambios tecnológicos.



La experta dice que estos niños tienen que ser criados y educados de manera diferente, potenciando sus recursos inherentes personales, y garantizando el desarrollo pleno de todas sus capacidades, a partir de cuidados de calidad, estimulantes cálidos, así como estableciendo límites claros y definidos.



El tiempo de calidad con

los hijos es importante

Según Luna no se trata sólo de tener los hijos y alimentarlos. Hay que dedicarle tiempo de calidad para que sientan la presencia de las personas que más los aman. No hay excusas. Ni el trabajo ni otros deberes son más importantes que los contactos amorosos con los hijos.



Y si usted considera que no tiene tiempo, procure sacarlo. Y ojalá que sea cada día. No se trata de una obligación arbitraria, sino de una oportunidad para lograr una conexión que resulta saludable en los aspectos físico, intelectual, afectivo y emocional, a través de palabras, caricias, abrazos y gestos que les hagan saber que cuentan con usted y con su amor incondicional.. l





Saber

Son muchas las maneras a través de las cuales pueden desarrollarse habilidades para trasmitir valores, inculcar hábitos, fortalecer la autoestima, corregir comportamientos y establecer relaciones buenas y sanas con los hijos. Y aunque educar y formar a los hijos a veces resulta difícil, esto no quiere decir que la crianza sea una pesada carga que se tiene que llevar a cuestas; los hijos son una fuente inmensa de placer y satisfacción si los padres despliegan su sensibilidad, intuición, capacidad para aprender, paciencia y sobre todo amor.



Un encuentro para aprender a educar





Con el objetivo de compartir con el público los nuevos conocimientos que arrojan las Neurociencias, que junto a los cambios sociales, culturales y tecnológicos, obligan a repensar, reformular los cuidados y la atención ofrecida a los niños en sus primeros años de vida, impartirán el taller Pediatría “Crianza en el siglo XXI”, dirigido a padres, madres, tutores y profesionales relacionados con la infancia y adolescencia. El mismo será impartido el 25 de este mes en la Universidad Católica Santo Domingo.



El encuentro contará con la participación de reconocidos pediatras y expertos profesionales del área de infancia, donde se abordarán temas sobre crianza, nutrición, salud infantil, prevención de accidentes, desarrollo infantil temprano, educación y sexualidad infantil.



“Es importante que los niños y niñas lleguen a la adolescencia sabiendo el entorno que los rodea, asumiendo el empoderamiento de la mujer, las nuevas formas en que los hombres asumen su masculinidad, reconociendo la diversidad sexual y la responsabilidad de tener una relación sexual”.



De ahí que las pautas para que los padres aborden este tema con sus hijos tienen mucho más que ver con cómo se asume la sexualidad, que en la edad en la cual se debería empezar a hablar del tema.



También, se hablará sobre la salud y bienestar integral en los escolares y adolescente para culminar con la familia y su rol diverso ajustándose a los cambios actuales. “Los conferencistas abordarán los temas desde un enfoque científico, actualizado, integrando los nuevos conocimientos en torno al desarrollo infantil temprano a las recomendaciones de atención, cuidados y crianza en los actuales tiempos”, expresó la experta.