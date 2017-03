Opinión de Masalles provoca reacciones

Las declaraciones de Víctor Masalles, de que “ve perdida” la lucha contra la impunidad por la forma como está estructurado el Estado, halló respaldo de la sociedad y legisladores de la oposición mientras el oficialismo las considera pesimistas. Los directivos de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa y Cándido Mercedes, consideraron por separado que “es imposible llevar a la cárcel a los servidores públicos que han sustraído fondos públicos en provecho personal y por eso ha sido tan larga la lucha y hoy no hay condenados”.



El sociólogo Mercedes expresó que en los últimos cuatro años y siete meses se ha debilitado el sistema institucional del país.



Mientras que el diputado Nacional por Alianza País, Fidelio Despradel, llamó al obispo a confiar en los caminos que ha escogido el pueblo, “que es el de la movilización activa y de rechazar las fórmulas adormecedoras con que intentan convertir esta lucha, la cúpula corrupta del PLD y todos sus socios, que también son corruptos”.



“Hay que confiar, monseñor Masalles. Estamos en un momento estelar de nuestra historia, y hombres de fe como usted deben ponerse del lado de las luchas del verdadero pueblo y de sus causas”, estimó.



En una entrevista que elCaribe publicó ayer el obispo de Baní, Víctor Masalles, dijo que “frente a la impunidad, mientras no se reformule el modelo actual, la batalla se ve algo así como perdida, porque aquí ningún presidente se va a dejar agarrar”.



Ito Bisonó, diputado por el Partido Reformista, expresó que no se puede perder la fe, pero es una oportunidad para relanzar los valores éticos y morales. “Para que haya un cambio debe haber un cambio político y de los partidos”.



Fidel Santana, diputado Nacional por el Frente Amplio, coincidió con Masalles cuando se refiere a que “según está organizado el sistema institucional dominicano aquí no hay separación de poderes”.



“Actualmente solo hay un poder en la República Dominicana que es el Ejecutivo, que tiene dominado al Poder Judicial y al Legislativo. Todas las actuaciones del Ministerio Público y la Justicia están sumidas a la voluntad del Ejecutivo”, expuso.



En tanto que Demóstenes Martínez, diputado del PLD y miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, no cree que la lucha contra la corrupción esté pérdida, sino que la ciudadanía ha encontrado otro método de lucha. “La sociedad civil se ha empoderado de este tema, lo que es saludable. Habla mucho de la madurez de la ciudadanía cuando se preocupa porque haya mayores niveles de transparencia en las instituciones del Estado”.



Sin embargo, el senador del partido oficial Tommy Galán dijo que no se puede partir del pesimismo como lo está haciendo el religioso. “Creo que los países pasan por procesos y estas manifestaciones públicas que demandan mayor transparencia, sirven de punto de partida para enfrentar cambios. Yo no asumo una posición pesimista, porque de ser así no estaría haciendo nada para resolver esos problemas frente a una realidad que no solo es la clase política”.



Santana expuso, en respuesta a Masalles sobre que los partidos están vacíos y sin ideología, que la partidocracia tradicional se ha encargado de desacreditar la política.