Piden pacto fiscal elimine impuesto al internet y transacciones electrónicas

Santo Domingo.- La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (CADOLEC) solicitó que en el marco del denominado “pacto fiscal por una reforma tributaria integral” que promueven tanto el sector oficial como el empresarial, no debe faltar que dicha reforma tributaria contemple la eliminación de los impuestos que gravan en la actualidad el servicio de internet.

La entidad, por medio de su presidente Domingo Rojas Pereyra, pidió también desgravar todas las transacciones electrónicas, de cualquier naturaleza, por un periodo de un año, como una forma de incentivar el comercio electrónico en la República Dominicana.

En ese sentido el presidente de CADOLEC expresó: “entendemos que una vía idónea para que el Ecommerce se desarrolle y el fisco puede recaudar más impuestos, es la de incentivar en la población la realización de transacciones económicas por la vía electrónica, la que ofrece mayor rapidez en todos los sentidos al contribuyente.”

En otro orden, indicó que “existen tres desafíos de consideración para que se pueda desarrollar plena y realmente el comercio electrónico, sobre todo para las pymes, ya que a las grandes empresas se les agilizan mejor muchos de los procesos necesarios para poner en funcionamiento una iniciativa de Ecommerce, que son en primer lugar el tema de generar confianza al consumidor que en la actualidad no la posee, ya que en los dominicanos persiste el temor ser víctimas del fraude al comprar online en el mercado local, cuando utilizan su tarjeta de crédito en una página web para la realización de cualquier transacción. Y que aunque se la use por la vía del teléfono para pedir cualquier servicio o producto, tan sencillo como cualquier cosa a domicilio o “delivery”. En la entrega del producto generalmente no se cumple con el tiempo o la fecha acordada; y también prevalece el miedo a la inseguridad pública de parte de quien lo entrega o llevará a donde esté ubicado el consumidor, ya sea a su casa, oficina o negocio”.

La CADOLEC resaltó que aunque se ha experimentado un avance modesto en los medios de pago, luego de que Paypal firmara un acuerdo de trabajo con un banco local, las otras pasarelas virtuales, Azul, Visanet y Cardnet exigen tantos requisitos y la espera de respuesta es tan larga para poder obtener sus servicios, que el proceso de lanzar una tienda online, se puede llevar de dos días hasta meses, lo que resulta en un obstáculo importante que hay que solucionar a la mayor brevedad.

Otro aspecto a destacar es el logístico, en tal sentido la organización, apuntó que el servicio básico de envío de mercancías o productos a través del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), continúa sin generar los niveles de confianza necesarios en el consumidor y cualquier mensajería puerta a puerta es a veces más caro el costo del envío por esos medios que comprar el producto por la web, por lo que esto deviene en una complicación.

En tercer orden, se encuentra el aspecto del retorno de la inversión, que al ser un mecanismo nuevo el comercio electrónico, los posibles inversores o emprendedores no entienden a simple vista cuáles son las variables numéricas que predominan, y es una de las cosas que más los motiva a no lanzarse a desarrollar más plataformas de comercio electrónico, en el país. En tal virtud sólo las grandes empresas que pueden invertir en campañas de publicidad masiva, logran contrarrestar parcialmente, la percepción de inseguridad en el consumidor, o las empresas que provienen de otros países con mayor nivel de desarrollo económico y tecnológico que el nuestro.