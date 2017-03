Polanco, Bautista y Cruz sacaron la cara; el relevó lució bien

La selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2017 se entregó en cuerpo y alma, pero el resultado no fue el que se esperaba. Cada uno de los que integraron el equipo del “Plátano Power” dio lo mejor. Tales fueron los casos de Manny Machado, Welington Castillo, Nelson Cruz, José Reyes, Robinson Canó, Gregory Polanco, José Bautista, todos en la parte ofensiva, mientras que en lo referente al picheo, Carlos Martínez, Enny Romero, Fernando Abad, Héctor Neris y Jeurys Familia, entre otros, sacaron la cara por República Dominicana en los seis partidos en los que participó el representativo dominicano. En el caso de Machado, fue seleccionado el Jugador Más Valioso del Grupo C al ser vital para que Dominicana concluyera con marca de 3-0. A la defensiva lució como todo un grandes ligas, mientras que a la ofensiva tuvo sus altas y sus bajas. En los seis partidos en lo que vio acción conectó siete imparables, dos de ellos dobles y un cuadrangular. Remolcó dos carreras y anotó cuatro para un promedio de bateo de .269. En tanto, Polanco, quien sustituyó en el jardín central a Starling Marte, sorprendió con su buen bateo al concluir como líder en indiscutible (11) y en promedio con el madero (.572) entre sus compañeros de equipo.



Otro que no dejó de sorprender fue el patrullero Cruz, quien montó un festival de jonrones (3) en los seis encuentros en lo que participó. Además comandó el departamento de slugging con .850.



Bautista, quien no participó en el Clásico de 2013 con los actuales campeones, regresó por sus fueros y en el primer encuentro conectó jonrón y remolcó cuatro carreras en el triunfo 9-2 ante Canadá.



Brilló también con la tropa tricolor el receptor Castillo, quien, además de comandar el picheo, se destacó con el bate al totalizar cinco carreras remolcadas, dos de ellas en el choque inaugural de la tropa tricolor el pasado 9 del presente mes en el Marlins Park, de Miami, escenario que acogió al Grupo C, que además estuvo compuesto por Estados Unidos y Colombia.



Canó, quien tuvo un lento inicio, al final cambió los papeles, en especial en el último choque ante los Estados Unidos al conectar su primer jonrón y remolcar dos carreras. Finalizó bateando .300.



Dominicana disparó, en los seis encuentros, una cantidad de 62 hits, entre los que se destacan 16 dobles y nueve jonrones. Remolcó 30 carreras y anotó 33 para un promedio colectivo de .289. Se abanicaron en 37 oportunidades para una media de 6.1 ponches por juego.



En el box



Carlos Martínez respondió a plenitud a lo solicitado por el dirigente Peña en sus dos salidas. En ocho entradas completas, el derecho de Puerto Plata aceptó seis hits, tres carreras (una limpia) y ponchó a seis para culminar con marca de 1-1.



Edinson Vólquez no tuvo la misma suerte que Martínez, en especial en el encuentro ante los Estados Unidos el sábado 11 del presente mes. En 3.2 tercio de entradas, permitió tres carreras producto de seis imparables y dos ponches.



En total, el pitcheo abridor, en el que se agregó a Wily Peralta y Ervin Santana, aceptó 24 hits en 23.2 tercios de entradas y 24 ponches.

El relevo dominicano tuvo una gran actuación

El relevo criollo fue uno de los puntos importantes en el Clásico Mundial. En 29 entradas, permitió 18 imparables, ocho carreras (todas limpias) y retiró por la vía del ponche a 33 contrarios para una efectividad en conjunto de 3.10. Cuatro de las carreras recayeron en Alex Colomé y Jumbo Díaz, con dos cada uno. Jeurys Familia salvó dos encuentros, así como las cinco entradas de tres hits de Dellin Betances. Héctor Neris y Fernando Rodney aceptaron dos de los tres jonrones de los contrarios.