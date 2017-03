Puerto Rico vence a Holanda y está en la final CMB

Puerto Rico está en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2017 al superar 4-3, en 11 entradas, a Holanda en semifinales y lo hizo de manera invicta durante un encuentro celebrado en el Dodgers Stadium de Los Ángeles. Eddie Rosario fue el hombre que llevó a la selección a enfrentar mañana al ganador de Japón y Estados Unidos esta noche, gracias a un elevado de sacrificio al jardín central con las bases llenas y un out ante el relevista Loek Van Mil (0-1).



Los holandeses desperdiciaron una brillante oportunidad, cuando en el decimoprimer episodio, con hombres en primera y segunda y sin out, Stijn van der Meer, quien entró a batear por Shawn Zarraga, se sacrificó por tercera, avanzando los corredores, luego Yurendell de Caster fue transferido para llenar las bases y Curt Smith bateó para doble matanza.



El partido lo ganó Edwin Díaz (1-0) al trabajar las últimas dos entradas sin hits ni carreras, con una transferencia y tres ponches. Puerto Rico avanzó así a la final del Clásico con marca de 7-0, mientras que Holanda concluyó con 4-2. Holanda marcó primero en la pizarra gracias a un cuadrangular productor de dos carreras de Wladimir Balentien en el mismo inicio de partido ante un envío del abridor boricua Jorge López en conteo de 2-2.



Acto seguido, Puerto Rico igualó las acciones a dos producto de un jonrón de Carlos Correa entre los jardines izquierdo y central ante Rick VandenHurk.



Los batazos kilométricos de los puertorriqueños continuaron con otro bambinazo de T.J. Rivera por el bosque izquierdo, que puso el partido delante 3-2 en el cierre del segundo episodio.



Los holandeses empataron las acciones en la parte alta de la quinta entrada. Zagarra bateó un doble a lo profundo entre left y center, anotando Balentien, mientras que Jonathan Schoop fue puesto out en el plato tratando de darle ventaja a su equipo.