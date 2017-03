Silver se preocupa por el descanso a los estelares

MIAMI. El comisionado de la NBA, Adam Silver, envió el lunes un informe a la junta de gobernadores de la liga que califica la iniciativa de los equipos para dar descanso a sus titulares en algunos juegos como “un asunto extremadamente importante para nuestra liga”. Además, presiona a los propietarios para que se impliquen más en el proceso de toma de decisiones. Silver dijo además que este tema se discutirá en reuniones de la liga el próximo mes, después de que juegos televisados para todo el país en sábados consecutivos perdiesen importancia por no alinear a los astros.



“Decisiones de este tipo (...) pueden afectar a aficionados y socios comerciales, afectar a nuestra reputación y perjudicar la percepción de nuestro deporte”, escribió Silver en su informe, obtenido por The Associated Press.



Mayor responsabilidad



“Con tanto en juego, simplemente es inaceptable que los dirigentes no estén implicados o que deleguen la autoridad en la toma de decisiones sobre estos asuntos a otros en sus organizaciones”.



El tema cobró más protagonismo después de que Golden State y Cleveland decidieran recientemente dar descanso a sus superestrellas en partidos televisados a nivel nacional. Los aficionados se han quejado en algunas ocasiones de que pagan mucho para ver a los jugadores de más nombre y que al llegar al estadio se enteran de que no jugarán. Este asunto tampoco sienta bien a las televisoras, que en la última negociación pagaron 24,000 millones de dólares a la NBA por los derechos para emitir los juegos.