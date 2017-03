Abinader: “Este país se le puede ir de la mano a cualquiera”

23/03/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

Luis Abinader declaró ayer que la situación de crisis de los servicios básicos que vive el país unida a la indignación de la ciudadanía se le “puede salir de la mano a cualquiera”. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticó la calidad del gasto público. “Este país está que se le puede ir de la mano en cualquier momento a cualquiera por la situación de delincuencia, los servicios sociales, la indignación y la falta de empleo, este es un país que está en una situación muy peligrosa”, dijo.



El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) y excandidato presidencial de esa organización, afirmó ayer que “mucha gente quiere que sea candidato presidencial” nuevamente pero que por ahora no tomará esa decisión, sino que esperará hasta que su partido oficialice las aspiraciones a los distintos cargos”.



“Nosotros lo vamos a informar en su momento, pero hay mucha gente que quiere que yo sea el candidato”, declaró Abinader en declaraciones a elCaribe.



Cuestionado sobre si oficializar ahora sus aspiraciones rompería el acuerdo de esa organización como lo hizo el epresidente Hipólito Mejía, Abinader respondió: “Nosotros estamos presentes en todas las actividades del partido, y en su momento cuando el partido así lo ordene, nosotros vamos a proceder. Cuando ya se haga de manera ordenada, pero tuvimos una participación en el pasado proceso y en el momento que vengan las circunstancias nosotros lo vamos a informar”.



Abinader fue el candidato presidencial del PRM para las elecciones del 2016 y obtuvo el 35% de los votos, como el primer candidato de la naciente organización política.



El expresidente Mejía anunció que buscará de nuevo la Presidencia de la República para las elecciones del 2020 en el Carnaval de La Vega y desde entonces se ha mantenido activo asistiendo a distintas actividades y programas de radio y televisión. El dirigente político tomó la decisión a pesar de que la Comisión Política de su organización aprobó una resolución que prohíbe las promociones de candidaturas hasta que la organización no lo ordene.



Sobre el financiamiento de las campañas políticas, Abinader aseguró que su partido hizo un informe a la Junta Central Electoral en el que identifica a los donantes privados de recursos económicos. Dijo que su partido elaboró el informe a pesar de que la ley electoral vigente no lo exige.

Dijo que Medina debe someter a brasileños

Sobre las declaraciones del presidente Danilo Medina emplazando a que le demuestren que su campaña fue financiada por Odebrecht, Abinader dijo que si fuera él sometiera a las personas que en Brasil han declarado que su campaña fue financiada por la constructora. Dijo que entre mayo y julio se sabrán todas las informaciones sobre el escándalo de corrupción y que también se darán los nombres de los involucrados en el país y que deben ser sometidos.