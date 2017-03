Lajún y alcaldes acuerdan “salida” a conflicto por basura

En procura de consensuar una “tarifa razonable” por cada tonelada de basura depositada en el vertedero de Duquesa, autoridades municipales y la empresa Lajún Corporation acordaron la conformación de una comisión que deberá presentar una propuesta concreta en un plazo de 30 días.



Esta comisión también deberá fijar una línea de acción para establecer a corto, mediano y largo plazo planes, a fin de que el vertedero de Duquesa reúna un mínimo de condiciones en los parámetros establecidos en el manejo de los residuos sólidos y respeto al medioambiente.



Tras dos horas de reunión, encabezada por el ministro de Medio Ambiente, las partes acordaron, como solución inmediata al problema, que los alcaldes cumplirán con el pago de las tarifas adeudadas mientras Lajún se comprometió en aumentar los equipos y las maquinarias que operan dentro del vertedero, para agilizar el vertido que ha sido considerablemente afectado en las últimas dos semanas, fruto del conflicto.



Además se mantendrá el horario normal de operaciones dentro del vertedero. Lajún deberá alquilar nuevos equipos para mantener estable el vertido de los desechos.

Actualmente, solo hay un gredar operando. Según informó el ministro de Medio Ambiente, hoy mismo habrá tres o cuatro de esta maquinaria removiendo los desechos en este depósito.



Integran la comisión: la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, en representación de los alcaldes, un representante del Ministerio de Medio Ambiente y contará con la participación de un organismo internacional.



El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, único vocero en la reunión, consideró vital que la solución del problema se ajuste a parámetros financieros justos y razonables para las partes involucradas.



“Hay una voluntad de todos los que estamos aquí de que lo más importante es la gente del Gran Santo Domingo, de que no podemos exponerlos a una situación difícil de salud, y que tenemos que hacer todo lo humanamente posible para solucionar este problema”, expresó.



¿Ministro, hay una garantía de que no habrá un problema sanitario en el Gran Santo Domingo?, preguntó una periodista a la cual, Domínguez Brito contestó: “Yo entiendo que con este acuerdo que hemos hecho aquí responsable y atendiendo al interés de la ciudadanía no habrá ningún tipo de problema”.



En la reunión participaron Luis José Asilis, representante de Lajún Corporation; Rafael Hidalgo, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu); Onofre Rojas, director ejecutivo de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. También asistieron los alcaldes: David Collado, Distrito Nacional; René Polanco, Santo Domingo Norte; Francisco Peña, Santo Domingo Oeste; Radhamés Castro, Boca Chica, y Júnior Santos de Los Alcarrizos.



Vertederos paralelos a Duquesa



Y es que la dificultad para verter los desechos sólidos en Duquesa ha dado paso a la formación de dos vertederos improvisados próximos a este depósito, ubicado en el municipio de Santo Domingo Norte (SDN).



Camiones de las compañías recolectoras de desechos sólidos de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo están depositando la basura en solares baldíos cercanos a la calle que da acceso al vertedero.



Al respecto el alcalde de esta demarcación, René Polanco, indicó que “estos vertederos no cuentan con el permiso ni la aprobación del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y es un asunto que no vamos a permitir”, precisó.



Indicó que los camiones que quedan varados en la calle de acceso al vertedero en la comunidad Los Casabes generan contaminación en ese municipio.



Dijo que de no ser satisfactorios para los munícipes de SDN los resultados de la reunión de ayer, el Concejo de Regidores se abocará a declarar esta demarcación en emergencia sanitaria.



“Ya nos estamos preparando para una vez y por siempre rescindir el contrato con Lajún, porque no es posible que esta empresa tenga 10 años administrando el vertedero de Duquesa y hasta la fecha no ha cumplido con ninguno de los acápites firmados en marzo del 2007”, sostuvo.



Pese al restablecimiento del horario anterior, el vertido de los desechos sólidos dentro del vertedero se realiza con precariedad. A juicio del síndico de SDN, esta situación es provocada por la empresa Lajún para lograr sus propósitos.



Lajún “autoridades son responsables del problema sanitario”



En un comunicado difundido a los medios de comunicación horas antes de efectuarse la reunión, Lajún Corporation indicó que el hecho de no recibir los pagos mensuales por costo de operación por parte de los ayuntamientos correspondientes está llevando al Gran Santo Domingo a una situación de emergencia sanitaria sin precedentes.



“La situación no ha sido creada por Lajún”, quienes han tratado de llegar a acuerdos desde hace más de seis meses, enviando 27 comunicaciones sin recibir respuesta”, destaca un comunicado.



La compañía calificó de irresponsable la actitud asumida por los alcaldes del Gran Santo Domingo, quienes se han negado a pagar el aumento de un 130 a 1,100 por ciento a las tarifas por tonelada de basura vertida en Duquesa.



La empresa, que dice ser dueña de los terrenos donde opera el vertedero, exige de los cabildos de la provincia Santo Domingo “un precio justo por tonelada y transparencia”.

“Ser el vertedero peor pagado del mundo, sumado a la respuesta de los síndicos en los últimos meses, alegando la ausencia de presupuesto, a sabiendas de que el sector del transporte recibe hasta 37 dólares estadounidenses por tonelada, no solo indigna a Lajún sino que está conduciendo esta situación hasta lo insostenible”, explica.



Agrega que “gracias a Lajún Corporation, hoy, el Gran Santo Domingo, continúa gestionando sus residuos en Duquesa, se mantiene operatividad y puestos de trabajo.

Todo de manera altruista y responsable, pese a no recibir las cantidades demandas y necesarias para operar adecuadamente”.



A consideración de la Lajún Corporaction, las autoridades municipales buscan bloquear y boicotear su operación y crear un caos para su expropiación bajo el alegato de daños sanitarios.



En lo que sí están de acuerdo los actores que participan en el sistema de recolección de los desechos sólidos es en buscar una salida antes de que se vea comprometida la salud de más de tres millones de residentes del Gran Santo Domingo.



Hace dos días, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, alertó sobre el peligro de un brote de leptospirosis por la cantidad de basura que se observa en la zona metropolitana, a raíz del conflicto entre Lajún Corporation y los ayuntamientos. La funcionaria recordó que la basura está íntimamente ligada con la enfermedad que puede ser transmitida a través de perros deambulantes y ratas.“ Los dueños de Duquesa que viven aquí, también están expuestos a que le dé una leptospirosis, así que mi recomendación es que debemos entre todos proteger la salud de la población”, dijo.

Johnny Jones dice que el Estado es el único árbitro

El presidente de la Liga Municipal Dominicana aseveró que el único árbitro entre los ayuntamientos y la empresa Lajún Corpolration es el Estado dominicano. “El árbitro de la salud del pueblo es el Gobierno dominicano, el árbitro del medioambiente y de la salud ambiental es el Gobierno dominicano”, dijo Johnny Jones al responder de esta forma luego de ser cuestionado sobre la propuesta de la empresa que administra Duquesa de que retirará su solicitud de pago de 8.14 dólares por tonelada de desechos vertidos con la condición de que se contrate un árbitro internacional independiente de Price Waterhouse Coopers (ahora PwC), una de las grandes consultoras mundiales. “Hace alrededor de seis meses el mismo ministro de Medio Ambiente dio una voz de alerta y desde la misma LMD expresamos que esto era una bomba de tiempo”, sostuvo. No obstante, consideró que el Gobierno ha dado muestra de querer solucionar esta problemática que ha desencadenado en un problema sanitario.