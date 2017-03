Actriz Kate del Castillo revela que su ex esposo la golpeaba y trató de asfixiarla

La actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por interpretar papeles de una mujer fuerte, reveló que durante su matrimonio con el ex futbolista Luis García sufrió violencia doméstica que incluyó golpes e intento por asfixiarla en varias ocasiones.

García fue considerado hace unos años el mejor futbolista de Mexico. Mantuvo una relación con la actriz de tres años, uno y medio de los cuales fueron casados. La pareja contrajo nupcias el 1 de febrero de 2001 y se divorció el 1 de noviembre de 2004.

Del Castillo hizo las revelaciones en un video que forma parte del proyecto Real Women Real Stories, el cual forma parte de una campaña de concienciación sobre los abusos contra las mujeres. El corto está grabado en inglés y se incluye en esta noticia.

La actriz dice que su relación con el ex futbolista estuvo marcada por la violencia psicológica y física hasta que no pudo más y se fue de su casa.

“Con mi trabajo me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘Oh, por Dios despertaste más fea que ayer’, y se reía”, dijo y agrega que del maltrato psicológico García pasó al físico. “Empezó a tocarme, pegarme, patearme… trató de asfixiarme muchas veces”.

Del Castillo narra en el corto que siempre pensó que se valoraba positivamente, pero que su ex esposo la "rompió de muchas maneras”. “Pensé que tenía una autoestima bastante buena pero este hombre me rompió en muchas maneras”. “Hubo veces que no podía salir con mis amigas, no podía ver a mis papás, estaba prácticamente secuestrada”, describe la actriz en el video.

“Un día, el abuso fue demasiado. En ese momento me vi en el espejo y dije: ‘Ni un día más’. No podía verme así ni un día más y tenía que hacer algo. Él se fue a Japón por el Mundial y decidí irme. Dejé nuestra casa y nunca volví”, refiere sobre su matrimonio que duró un año y medio.

“Kate asegura que aunque estuvo año y medio casada con el entonces “mejor futbolista de México”, en realidad sintió que hubieran sido 10 años”, escribe la revista Quien.com en una nota sobre el tema.

Kate, mundialmente famosa por su papel de la dura narcotraficante Teresa Mendoza, está promoviendo ahora la serie Ingobernable, de Netflix. En la misma da vida a la primera dama en fuga Emilia Urquiza. La actriz también fue objeto de fuertes críticas al darse a conocer sus nexos en la vida real con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera -El Chapo Guzmán-, de cuya vida dijo que quiere hacer una película.